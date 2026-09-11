Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, ο Gerard Way στεκόταν μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους στην απέναντι πλευρά του ποταμού Hudson και παρακολουθούσε τους Δίδυμους Πύργους του World Trade Center να καταρρέουν.

Ήταν 24 ετών, εργαζόταν στον χώρο της εικονογράφησης και των comics και ακόμη δεν ήταν τραγουδιστής κάποιου γνωστού συγκροτήματος. Αυτό που αντίκρισε εκείνο το πρωινό όμως θα άλλαζε ριζικά την πορεία της ζωής του.

Λίγο αργότερα θα έγραφε το «Skylines and Turnstiles». Και από εκεί θα ξεκινούσε η ιστορία των My Chemical Romance.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η σύνδεση μοιάζει σχεδόν απίστευτη: ένα από τα σημαντικότερα rock συγκροτήματα της γενιάς των 00s δημιουργήθηκε ως άμεση αντίδραση σε μία από τις σκοτεινότερες ημέρες της σύγχρονης ιστορίας.

«Έμοιαζε με το τέλος του κόσμου»

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στο World Trade Center, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια στοίχισαν τη ζωή σε 2.977 ανθρώπους από περισσότερες από 90 χώρες.

Ο Gerard Way βρισκόταν στην περιοχή της Νέας Υόρκης και είδε την καταστροφή από την άλλη πλευρά του Hudson. Χρόνια αργότερα περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι που έμοιαζε με «το τέλος του κόσμου». Θυμόταν εκατοντάδες ανθρώπους συγκεντρωμένους κοντά στο ποτάμι να κοιτάζουν τα κτίρια να πέφτουν και ένα κύμα ανθρώπινης οδύνης που, όπως είπε, δεν είχε αισθανθεί ποτέ ξανά.

Μέχρι τότε η μουσική ήταν κάτι που ήθελε να κάνει, αλλά δεν είχε τολμήσει να ακολουθήσει πραγματικά. Η 11η Σεπτεμβρίου τού δημιούργησε μια αίσθηση επείγοντος, ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει απλώς την ίδια ζωή περιμένοντας κάποια στιγμή να κάνει αυτό που πραγματικά επιθυμούσε.

Το πρώτο τραγούδι γράφτηκε μετά την καταστροφή

Ο Way γύρισε ξανά στην κιθάρα και, στο υπόγειο του πατρικού του σπιτιού, με έναν μικρό ενισχυτή και μια παλιά Fender, άρχισε να γράφει.

Το αποτέλεσμα ήταν το «Skylines and Turnstiles», το πρώτο τραγούδι της ιστορίας των My Chemical Romance και μια άμεση συναισθηματική αντίδραση σε όσα είχε δει την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο τίτλος του -«Ορίζοντες και περιστροφικές μπάρες εισόδου»- παραπέμπει στη Νέα Υόρκη: στον ορίζοντα της πόλης που μόλις είχε αλλάξει για πάντα και στις καθημερινές διαδρομές των ανθρώπων μέσα από σταθμούς και μέσα μεταφοράς.

Δεν ήταν ένα πολιτικό τραγούδι με τη στενή έννοια. Ήταν περισσότερο η προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου να επεξεργαστεί το σοκ, τον φόβο και την αίσθηση ότι τίποτε δεν ήταν πλέον δεδομένο.

Την επόμενη ημέρα άρχισαν όλα

Οι ίδιοι οι My Chemical Romance θεωρούν την 12η Σεπτεμβρίου 2001, επομένη των φονικών επιθέσεων, ως την ημερομηνία γέννησης του συγκροτήματος.

Σε μήνυμα που δημοσίευσαν το 2021, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τις επιθέσεις, ήταν απόλυτα ξεκάθαροι: η δημιουργία των My Chemical Romance ήταν άμεσο αποτέλεσμα όσων είχαν βιώσει και δει εκείνες τις ημέρες. Και το συνόψισαν με μία από τις χαρακτηριστικότερες φράσεις γύρω από την ιστορία τους:

Ο κόσμος άλλαξε εκείνη την ημέρα.

Την επόμενη προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο

Ο Gerard Way επικοινώνησε αρχικά με τον drummer Matt Pelissier. Ακολούθησε ο κιθαρίστας Ray Toro, ενώ σύντομα μπήκε στο συγκρότημα και ο μικρότερος αδελφός του Gerard, Mikey Way, στο μπάσο. Αργότερα προστέθηκε ο Frank Iero στην κιθάρα.

Το όνομα My Chemical Romance προτάθηκε από τον Mikey Way, εμπνευσμένο από τον τίτλο βιβλίου του Irvine Welsh που είχε δει ενώ εργαζόταν σε βιβλιοπωλείο.

«Έγινε η θεραπεία μου»

Για τον Gerard Way, η δημιουργία της μπάντας δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική απόφαση. Το 2019 μίλησε ανοιχτά για το ψυχολογικό αποτύπωμα της 11ης Σεπτεμβρίου και περιέγραψε τους My Chemical Romance ως έναν τρόπο να επεξεργαστεί όσα είχαν συμβεί. Όπως εξήγησε, μετά τις επιθέσεις ξαναπήρε την κιθάρα, έγραψε το «Skylines and Turnstiles», άρχισε να τηλεφωνεί στους μελλοντικούς συνεργάτες του και ξαφνικά δημιουργήθηκε μια ορμή που δεν σταμάτησε.

Το συγκρότημα, είπε, «έγινε η θεραπεία μου», ένας τρόπος να αντιμετωπίσει το τραύμα που είχε αφήσει εκείνη η ημέρα.

Αυτό ίσως εξηγεί και γιατί η απώλεια, ο θάνατος, ο φόβος, η επιβίωση και η ανάγκη να συνεχίσει κάποιος παρά τον πόνο έγιναν στη συνέχεια τόσο έντονα στοιχεία στη μουσική των My Chemical Romance.

Από ένα υπόγειο σε μια ολόκληρη γενιά

Μέσα στους επόμενους μήνες, η καινούργια μπάντα άρχισε να παίζει στις μικρές σκηνές του New Jersey.

Το 2002 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, «I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love», στο οποίο συμπεριλήφθηκε και το «Skylines and Turnstiles».

Δύο χρόνια αργότερα ήρθε το «Three Cheers for Sweet Revenge» και τραγούδια όπως τα «I’m Not Okay (I Promise)» και «Helena». Το 2006 το «The Black Parade» μετέτρεψε πλέον τους My Chemical Romance σε ένα από τα μεγαλύτερα rock συγκροτήματα της εποχής τους.

Το παράδοξο είναι ότι όλα αυτά μπορούν να εντοπίσουν την αφετηρία τους σε μία ημέρα κατά την οποία η μουσική ήταν ίσως το τελευταίο πράγμα που απασχολούσε τον κόσμο.

Ένα τραγούδι που παρέμεινε δύσκολο

Το «Skylines and Turnstiles» δεν έγινε ποτέ η μεγαλύτερη επιτυχία των My Chemical Romance. Για τον Gerard Way όμως είχε ένα βάρος εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα τραγούδια τους. Έχει παραδεχθεί ότι για χρόνια δεν ήθελε ιδιαίτερα να το εντάσσει στα setlists των συναυλιών. Ήταν συνδεδεμένο με μια εμπειρία που δεν αποτελούσε απλώς έμπνευση για έναν στίχο, αλλά πραγματικό προσωπικό τραύμα.

Κι όμως, χωρίς εκείνο το τραγούδι ίσως να μην υπήρχε τίποτε από όσα ακολούθησαν.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η ιστορία των My Chemical Romance παραμένει μία από τις πιο ασυνήθιστες μουσικές συνέπειες εκείνης της ημέρας. Μέσα από την εικόνα μιας πόλης που κατέρρεε μπροστά στα μάτια του, ένας 24χρονος, ο Gerard Way, αποφάσισε ότι δεν ήθελε πλέον να περιμένει για να κάνει κάτι που είχε σημασία γι’ αυτόν.

Την επόμενη ημέρα άρχισε να δημιουργείται το συγκρότημα. Και λίγα χρόνια αργότερα, εκατομμύρια νέοι σε ολόκληρο τον κόσμο θα τραγουδούσαν τα τραγούδια του.

Μερικές φορές, ακόμη και μέσα από τις σκοτεινότερες στιγμές, η μουσική βρίσκει έναν τρόπο να γεννηθεί…