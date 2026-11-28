Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η εισαγωγή του «Smells Like Teen Spirit» ακούγεται κανονικά. Η κιθάρα, το μπάσο και τα τύμπανα είναι στη θέση τους. Όταν όμως ο Kurt Cobain αρχίζει να τραγουδά, κάτι έχει αλλάξει δραστικά: αντί για τη γνώριμη ερμηνεία, βγαίνει μια βαθιά, σχεδόν θεατρική φωνή. Πίσω του, οι υπόλοιποι Nirvana δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πείσουν ότι παίζουν όσα ακούγονται.

Αυτό είδαν οι τηλεθεατές του BBC στις 28 Νοεμβρίου 1991, όταν μεταδόθηκε η εμφάνιση του συγκροτήματος στο «Top of the Pops». Η μαγνητοσκόπηση είχε γίνει την προηγουμένη. Η συμφωνία προέβλεπε ζωντανά φωνητικά πάνω σε προηχογραφημένη μουσική, αλλά η εκτέλεσή της ξέφυγε αρκετά από μια συνηθισμένη τηλεοπτική παρουσίαση.

Η συμφωνία που άφησε ανοιχτό το μικρόφωνο

Το Nevermind είχε κυκλοφορήσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα και το «Smells Like Teen Spirit» είχε ήδη μπει στο βρετανικό Top10. Η πρόσκληση έφερνε το συγκρότημα σε μια εκπομπή που παρουσίαζε τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες.

Χρόνια αργότερα, στο ντοκιμαντέρ του BBC «When Nirvana Came to Britain», ο Dave Grohl εξήγησε ότι ένιωθαν άβολα με την απαίτηση να εμφανιστούν με playback. Η λύση που προέκυψε ήταν να παραμείνει η μουσική σε προηχογραφημένη μορφή, αλλά να επιτραπεί στον Cobain να τραγουδήσει πραγματικά.

Έτσι, ενώ το συγκρότημα δεν μπορούσε να αλλάξει το μουσικό υπόβαθρο, ο τραγουδιστής μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε με τη φωνή του.

Και το έκανε…!

Το τραγούδι αναγνωριζόταν. Η ερμηνεία δύσκολα

Ο Cobain χαμήλωσε επιδεικτικά τη φωνή του, απομακρύνθηκε από τη συνηθισμένη μελωδική απόδοση και έδωσε στο τραγούδι μια παράξενη, σκοτεινή επισημότητα. Σε σημεία πλησίαζε τόσο πολύ το στόμα του στο μικρόφωνο, ώστε έμοιαζε να προσπαθεί να το καταπιεί.

Η αντίθεση ήταν το βασικό αστείο: η κανονική ηχογράφηση συνέχιζε να παίζει, ενώ η εικόνα και τα ζωντανά φωνητικά την υπονόμευαν.

Ο Krist Novoselic και ο Grohl συμμετείχαν στο παιχνίδι, κάνοντας φανερό ότι δεν εκτελούσαν πραγματικά τα μέρη τους. Αν κάποιος περίμενε μια πειστική αναπαράσταση της στούντιο ηχογράφησης, η μπάντα φρόντιζε να του χαλάσει την ψευδαίσθηση.

Η Alex Weston, που είχε αναλάβει την προώθηση των συναυλιών τους στη Βρετανία, θυμόταν αργότερα στο ίδιο ντοκιμαντέρ την αμηχανία της παρακολουθώντας τον Cobain να τραγουδά με αυτή τη φωνή. Μια σημαντική τηλεοπτική ευκαιρία εξελισσόταν σε κάτι που δύσκολα μπορούσε να ελεγχθεί…

«Ήταν απλώς για πλάκα»

Η εξήγηση δεν χρειάστηκε να περιμένει δεκαετίες. Σε συνέντευξή του στον Alastair McKay στο Εδιμβούργο, στις 29 Νοεμβρίου 1991, ο Novoselic μίλησε για την εμφάνιση. Περιέγραψε την τηλεοπτική διαδικασία ως ψεύτικη και εξήγησε ότι ήθελαν να εμφανιστούν στο πνεύμα του Keith Moon, κάνοντας επίτηδες τους ανόητους. Κατέληξε: «Ήταν απλώς για πλάκα».

Η δήλωση βάζει το περιστατικό στις σωστές του διαστάσεις. Δεν χρειάζεται να του αποδώσουμε ένα περίπλοκο, προσχεδιασμένο πολιτικό μανιφέστο. Οι Nirvana είχαν δεχθεί έναν τηλεοπτικό συμβιβασμό και τον αντιμετώπισαν με σαρκασμό, εκθέτοντας τον μηχανισμό του μπροστά στην κάμερα.

Άλλωστε, το σύγχρονο ρεπορτάζ κατέγραφε ήδη την απόπειρα του Cobain να «καταπιεί» το μικρόφωνο και τις υπερβολικές κινήσεις του μπάσου. Το αστείο είχε γίνει αντιληπτό από την πρώτη στιγμή…

Το playback συνέχιζε ό,τι κι αν έκαναν

Στο επεισόδιο εκείνης της Πέμπτης υπήρχαν επίσης εμφανίσεις των James και Altern-8, καθώς και βίντεο των George Michael και Elton John, του Michael Jackson και άλλων καλλιτεχνών. Οι Nirvana ήταν ένα ακόμη όνομα σε ένα πυκνό μουσικό ημίωρο.

Το δικό τους απόσπασμα, όμως, μπορούσε να σταθεί μόνο του ως μικρή κωμωδία. Ο θεατής άκουγε μια άψογα ηχογραφημένη μπάντα και έβλεπε τρεις ανθρώπους να καταργούν κάθε προσπάθεια συγχρονισμού μαζί της.

Όσο πιο πολύ ξεμάκραιναν από την προσποιητή εκτέλεση, τόσο πιο καθαρά ακουγόταν το τέχνασμα: η μουσική δεν τους χρειαζόταν για να συνεχίσει. Το ανοιχτό μικρόφωνο του Cobain, όμως, τους είχε αφήσει αρκετό χώρο για να κάνουν τα τρελά τους…!