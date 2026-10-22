Οι Texas, το σκωτσέζικο συγκρότημα που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από τραγούδια όπως το «Summer Son», κυκλοφόρησαν το νέο τους single «Another Way To Cry». Η φωνή της Sharleen Spiteri συναντά έναν ζωηρό ρυθμό και έντονα πνευστά, σε ένα τραγούδι που κοιτά προς τον γνώριμο pop και soul ήχο του συγκροτήματος.

Το single φτάνει μαζί με ένα επίσημο βίντεο, αλλά και με την ανακοίνωση των σχεδίων των Texas για τα 30 χρόνια του White on Blonde. Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση: το «Another Way To Cry» είναι καινούργια ηχογράφηση που θα περιλαμβάνεται στην επερχόμενη επετειακή έκδοση του άλμπουμ του 1997. Δεν είναι τραγούδι που υπήρχε στον αρχικό δίσκο.

Μια συνάντηση στα Χάιλαντς της Σκωτίας

Στο βίντεο, η Spiteri εμφανίζεται δίπλα στον Σκωτσέζο ηθοποιό Robert Carlyle. Τα γυρίσματα έγιναν στα Χάιλαντς, με τον Niall Trask στη σκηνοθεσία, και η εικόνα παραπέμπει στην ταινία Paris, Texas του Wim Wenders. Πρόκειται για μια αναφορά με ιδιαίτερη σημασία για το συγκρότημα, αφού από εκείνη την ταινία πήρε το όνομά του.

Η Spiteri έχει πει ότι θα έβαζε το «Another Way To Cry» στο ίδιο πρόγραμμα με τις μεγάλες επιτυχίες των Texas, πιστεύοντας πως θα στεκόταν δίπλα τους. Είναι μια ενδιαφέρουσα δοκιμασία για κάθε νέο τραγούδι μιας μπάντας με τόσο αναγνωρίσιμο παρελθόν: το κοινό έρχεται με τις δικές του αναμνήσεις, αλλά θέλει να ακούσει και τι έχει να πει το συγκρότημα σήμερα.

Το «White on Blonde» επιστρέφει το 2027

Η επετειακή έκδοση του White on Blonde έχει προγραμματιστεί για τις 5 Φεβρουαρίου 2027. Ο δίσκος περιλάμβανε τραγούδια όπως τα «Say What You Want», «Black Eyed Boy», «Halo» και «Put Your Arms Around Me», και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες στην πορεία των Texas. Η νέα έκδοση θα συγκεντρώνει επίσης σπάνιο υλικό και ηχογραφήσεις από την εποχή του άλμπουμ, μαζί με το ολοκαίνουργιο «Another Way To Cry».

Το «Summer Son», βέβαια, ήρθε αργότερα, μέσα από το The Hush του 1999. Το νέο single συνδέεται με μια διαφορετική στιγμή της ιστορίας των Texas: την επέτειο του δίσκου που είχε προηγηθεί, ενώ η μπάντα συνεχίζει να ηχογραφεί καινούργια μουσική…