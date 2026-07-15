Οι The Beaches παρουσιάζουν το επίσημο music video για το «Edge of the Earth», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε αρχικά πριν από σχεδόν τρία χρόνια, αλλά εξελίσσεται τώρα στη μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι σήμερα πορείας τους.

Το video δόθηκε στη δημοσιότητα στις 14 Ιουλίου 2026, έπειτα από την εντυπωσιακή επανεμφάνιση του τραγουδιού μέσα από τη σειρά «Off Campus» του Prime Video. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Lara Chochon, δημιουργώντας μια οπτική ιστορία γύρω από την ένταση του νεανικού έρωτα, την επιθυμία και την ανάγκη δύο άνθρωποι να βρουν ο ένας τον άλλον.

Ένα τραγούδι του 2023 που έγινε τώρα παγκόσμια επιτυχία

Το «Edge of the Earth» περιλαμβανόταν στο άλμπουμ «Blame My Ex», το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2023. Παρότι είχε ήδη ξεχωρίσει ανάμεσα στους φίλους του καναδικού συγκροτήματος, η παρουσία του στο «Off Campus» το σύστησε σε ένα πολύ μεγαλύτερο διεθνές κοινό.

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, η Hannah Wells παρουσιάζει στον Garrett Graham τις The Beaches και του δείχνει την εμφάνισή τους στο Coachella με το «Edge of the Earth». Η μουσική δεν χρησιμοποιείται απλώς ως υπόκρουση, αλλά γίνεται μέρος της γνωριμίας και της συναισθηματικής σύνδεσης των δύο πρωταγωνιστών.

Η επίδραση ήταν άμεση. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την πρεμιέρα της σειράς, οι ακροάσεις του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά …888%, ενώ ολόκληρος ο κατάλογος των The Beaches παρουσίασε σημαντική άνοδο. Το «Edge of the Earth» ξεπέρασε ακόμη και την προηγούμενη μεγάλη επιτυχία τους, «Blame Brett», ως το τραγούδι με τη μεγαλύτερη παρουσία στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η πρώτη φορά που οι The Beaches έγραψαν ανοιχτά για έναν queer έρωτα

Πίσω από το τραγούδι βρίσκεται μια πραγματική προσωπική εμπειρία της Leandra Earl, κιθαρίστριας και κιμπορντίστριας των The Beaches. Η ιστορία αφορά τον έρωτά της για μια γυναίκα και τη ζάλη που μπορεί να προκαλέσει το να ερωτεύεται κάποιος με τέτοια ένταση για πρώτη φορά.

Η Jordan Miller έχει εξηγήσει ότι η ίδια και η Leandra Earl ήθελαν να γράψουν επιτέλους ανοιχτά για μια queer σχέση. Μέχρι τότε, παρότι η προσωπική τους ταυτότητα ήταν γνωστή, αυτή η πλευρά της ζωής τους δεν είχε αποτυπωθεί με τόσο ξεκάθαρο τρόπο στα τραγούδια του συγκροτήματος.

Το «Edge of the Earth» περιγράφει την έλξη ως κάτι επικίνδυνο αλλά αδύνατον να αγνοηθεί. Ο αφηγητής γνωρίζει ότι μπορεί να πληγωθεί, αλλά εξακολουθεί να επιθυμεί να πλησιάσει, ακόμη κι αν χρειαστεί να ακολουθήσει τον άλλον μέχρι την άκρη του κόσμου.

Η ένταση αυτή βρίσκεται και στον ήχο του τραγουδιού. Η indie rock βάση των The Beaches συναντά μια περισσότερο κινηματογραφική pop παραγωγή, δημιουργώντας την αίσθηση μιας ιστορίας που ταλαντεύεται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και στον φόβο.

Το νέο video και η queer χαρά

Με το επίσημο music video, οι The Beaches επιστρέφουν στην αρχική ταυτότητα του τραγουδιού και την τοποθετούν ξανά στο επίκεντρο.

Το συγκρότημα εξήγησε ότι συνεργάστηκε με τη Lara Chochon για να δημιουργήσει ένα video που θα αποτυπώνει την queer χαρά και την queer ερωτική ιστορία που υπήρχε εξαρχής πίσω από το «Edge of the Earth». Παράλληλα, η εικόνα περιλαμβάνει αναφορές στον κόσμο του «Off Campus» και ειδικότερα στην ιστορία του Garrett Graham, συνδέοντας την πραγματική έμπνευση του τραγουδιού με τη νέα ζωή που απέκτησε μέσα από τη σειρά.

Η κυκλοφορία του video αποτελεί ταυτόχρονα έναν τρόπο να καλωσορίσουν οι The Beaches όσους τις ανακάλυψαν πρόσφατα. Αντί να αντιμετωπίσουν τη νέα επιτυχία ως μια τυχαία αναβίωση ενός παλαιότερου κομματιού, επέλεξαν να επιστρέψουν σε αυτό δημιουργικά και να του προσφέρουν την ολοκληρωμένη οπτική ταυτότητα που δεν είχε αποκτήσει το 2023.

Όταν μια σειρά αλλάζει την πορεία ενός τραγουδιού

Η ιστορία του «Edge of the Earth» αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια σωστή τοποθέτηση σε ταινία ή τηλεοπτική σειρά μπορεί να αλλάξει εντελώς την πορεία μιας μουσικής κυκλοφορίας.

Τρία χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το τραγούδι δεν επέστρεψε απλώς στις λίστες ακρόασης. Έφερε ένα νέο κοινό στις The Beaches, αύξησε το ενδιαφέρον για ολόκληρη τη δισκογραφία τους και μετέτρεψε μια αγαπημένη στιγμή των παλαιότερων ακροατών τους σε διεθνή επιτυχία.

Με το νέο επίσημο video, το «Edge of the Earth» ολοκληρώνει αυτή την απρόσμενη διαδρομή. Από μια προσωπική ιστορία queer έρωτα και ένα κομμάτι του «Blame My Ex», πέρασε στον κόσμο του «Off Campus» και επιστρέφει τώρα στις The Beaches, μεγαλύτερο και πιο αναγνωρίσιμο από ποτέ.