Οι The Coronas κυκλοφόρησαν μαζί τα «End The Day With You» και «My Biggest Nightmare», παρουσιάζοντας το πρώτο διπλό single της πορείας τους. Το συγκρότημα από το Δουβλίνο επέλεξε δύο τραγούδια με πολύ διαφορετικό χαρακτήρα για να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιό του, ενόψει του νέου του άλμπουμ.

Το «End The Day With You» κινείται σε ακουστικούς τόνους, με μελωδία που παραπέμπει στους Beatles. Στην άλλη πλευρά βρίσκεται το «My Biggest Nightmare»: ένα πιο ορμητικό τραγούδι, με έντονη παρουσία των συνθεσάιζερ, που αφηγείται μια συναυλία η οποία πάει εντελώς στραβά. Ο Danny O’Reilly περιγράφει την κοινή κυκλοφορία τους ως μια επιστροφή στην παλιά ιδέα του δίσκου με δύο ισότιμες πλευρές. Είναι η πρώτη φορά που οι Coronas δοκιμάζουν αυτή τη μορφή.

Δύο ήχοι, η ίδια προσέγγιση στην ηχογράφηση

Παρά τη διαφορά τους, τα δύο κομμάτια γεννήθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Ηχογραφήθηκαν στις αρχές του 2026 στο Κονέκτικατ, με παραγωγό τον Peter Katis, ο οποίος είχε ήδη συνεργαστεί με το συγκρότημα στη μίξη των δύο προηγούμενων άλμπουμ του. Αυτή τη φορά οι τρεις μουσικοί έπαιξαν μαζί στο στούντιο, αφήνοντας περισσότερο χώρο στον ήχο της μπάντας και λιγότερο στις πρόσθετες ηχογραφήσεις οργάνων που είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Το «End The Day With You» απέκτησε και επίσημο βίντεο. Τα δύο τραγούδια αποτελούν την πρώτη γεύση από το επόμενο άλμπουμ των The Coronas, All Things Considered. Ο O’Reilly έχει τοποθετήσει την κυκλοφορία του στις αρχές του 2027, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η νέα μουσική έρχεται σε μια περίοδο που το συγκρότημα συμπληρώνει είκοσι χρόνια παρουσίας. Για τον Ιούνιο του 2027 έχει ήδη ανακοινώσει μια μεγάλη επετειακή συναυλία στο Fairview Park του Δουβλίνου.