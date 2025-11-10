Στην πιο cool παράσταση της νυχτερινής Αθήνας, εκεί όπου το γέλιο συναντά το δάκρυ και το σκοτάδι μετατρέπεται σε εκρηκτική ευφορία, οι Panik at the Opera, το απρόβλεπτο μουσικό σχήμα που έχει ήδη αφήσει έντονο καλλιτεχνικό στίγμα εντός και εκτός Ελλάδος, παρουσιάζουν στο Θέατρο Arroyo το νέο τους εγχείρημα: «The Spaceman – Ένα ανατρεπτικό μουσικό καμπαρέ».

Ο Tenorman, χαρισματικός performer και αφηγητής και ο Βαγγέλης Καλαμάρας, βιρτουόζος ντράμερ, μαζί με τον δεξιοτέχνη κιθαρίστα Στέλιο Φράγκο, ο οποίος θα συμπράξει για πρώτη φορά με το σχήμα, συνδημιουργούν ένα αλλόκοτο, φαντασμαγορικό και ταυτόχρονα οικείο μουσικό σύμπαν. Εκεί όπου το καμπαρέ συναντά το ροκ, την ποπ, το πανκ και την τζαζ! Εκεί όπου η θεατρικότητα, η ένταση και ο αυτοσχεδιασμός μπλέκονται σε ένα show γεμάτο ενέργεια, χιούμορ και συγκίνηση.

Στο κέντρο της ιστορίας, ο Spaceman – ένας σύγχρονος, καθημερινός υπερήρωας που αναζητά τη θέση του σ’ έναν παράξενο κόσμο. Ένας τύπος που γελά, συγκινείται, ονειρεύεται, επαναστατεί, απογειώνεται και μας απογειώνει.

Οι Panik at the Opera δημιουργούν εκρηκτικές μουσικές αλχημείες και θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, παντρεύοντας πρωτότυπες συνθέσεις από το επερχόμενο πρώτο τους άλμπουμ τους, με πειραγμένες διασκευές. Με επιρροές από Tom Waits, Radiohead, Nick Cave, David Bowie, Kurt Weill, αλλά και από Μάνο Χατζιδάκι, Μάνο Λοΐζο, Νίκο Παπάζογλου, χτίζουν έναν ήχο μοναδικό: άλλοτε σκοτεινό και υπόγειο, άλλοτε έντονο και φωτεινό!

The Spaceman… Mε εκκεντρικό χιούμορ, αλληλεπίδραση με το κοινό και σκηνική τόλμη – ανάμεσα στο φανταστικό και στο αληθινό – ένα καμπαρέ που έρχεται… από άλλον πλανήτη!

Σχεδιασμός σκίτσου Spaceman: Σέμης Πετράκης

Κάθε Σάββατο από 15 Νοεμβρίου 2025 ως 3 Ιανουαρίου 2026

Ώρα προσέλευσης 22.30

Θέατρο Arroyo – Β’ σκηνή

Μεγάλου Αλεξάνδρου 128, Κεραμεικός

Εισιτήρια:

17 ευρώ προπώληση – 20 ευρώ στο ταμείο.

ΑΜΕΑ & Άνεργοι 15 ευρώ γενική είσοδος.

Προσφορά ένα ποτήρι κρασί στο διάλειμμα.

Προπώληση: ticketservices.gr