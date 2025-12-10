Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται επί σκηνής «Το καταραμένο παιδί», ένα από τα πιο ποιητικά έργα του Honoré de Balzac, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα.

Μετά την σύγχρονη ελληνική δραματουργία («Spa-σε κατάρα», «Ονόριο, τα ανομήματα ενός εγκληματία», «Φροσύνη» και «Πασού»), το σκηνοθετικό δίδυμο καταπιάνεται με την παγκόσμια λογοτεχνία, διασκευάζοντας για το θέατρο έναν από τους πιο σημαντικούς μυθιστοριογράφους όλων των εποχών.

Λίγα λόγια για το έργο:

Λίγο μετά τον Μεσαίωνα, μέσα στη δίνη των Θρησκευτικών Πολέμων της Γαλλίας, ο τρομερός κόμης ντ’ Ερουβίλ παντρεύεται την Ιωάννα. Επτά μήνες μετά τον γάμο τους, με τη βοήθεια του γιατρού Μποβουλουάρ, θα γεννηθεί ο Ετιέν. Ο κόμης αμφισβητώντας την τιμιότητα της γυναίκας του και με βαθιά απέχθεια για το αδύναμο βρέφος, καταριέται το παιδί του, διατάζοντας την Ιωάννα να το μεγαλώσει μακριά από εκείνον, στον περίβολο του πύργου του. Ο πρόωρος θάνατος της γυναίκας του, αλλά και του δεύτερου γιου του, θα τον αναγκάσει να στραφεί στον Ετιέν ως τελευταία ελπίδα να διαιωνιστεί το όνομα του οίκου του. Η μοίρα όμως έχει τα δικά της σχέδια για την πορεία αυτής της σκοτεινής ιστορίας.

Μια αριστουργηματική νουβέλα του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα ζωντανεύει επί σκηνής στηλιτεύοντας τις βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις των ανθρώπων, τον οικογενειακό επεκτατισμό και την πατριαρχία. Ο συγγραφέας με μαεστρία σχολιάζει τα πρότυπα των μεγάλων οίκων, τη διαφθορά και την έπαρση της εξουσίας, τη χειραγώγηση των παιδιών της οικογένειας και τη σκληρή υποταγή στον βωμό της φεουδαρχίας, μέσα από μια συγκινητική ιστορία, «ένα μικρό μελαγχολικό ποίημα, όπου τίποτα δεν θα μπορούσε να ειπωθεί με άλλον τρόπο», όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος το έργο του αυτό.

*Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή l Απόδοσηl Σκηνοθεσία: Λάζαρος Βαρτάνης – Στέφανος Παπατρέχας

Επιμέλεια σκηνικού χώρου l Σχεδιασμός φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κοστούμιαl Χειροποίητη επεξεργασία φωτογραφιών: Έλλη Εμπεδοκλή

Πρωτότυπη μουσική: Σίσσυ Βλαχογιάννη

Επιμέλεια κίνησης: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Μουσική διδασκαλία: Πηνελόπη Σκαλκώτου

Φωτογραφίες l Trailer l Γραφιστικά: Λιλή Νταλανίκα

Βοηθός σκηνοθετών: Βασίλειος Παπαχατζής

Κατασκευή σκηνικών: Λάζαρος Βαρτάνης

Κατασκευή κοστουμιών: Πέρσα Ντόβα

Ειδικές κατασκευές: Στέφανος Παπατρέχας

Επικοινωνία παράστασης: Μαριάννα Παπάκη – Νώντας Δουζίνας

Ερμηνεύουν:

Λάζαρος Βαρτάνης, Βασιλική Γεωργικοπούλου, Θωμάς Θάνος, Ιωάννα Παπακωνσταντίνου, Στέφανος Παπατρέχας

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15.

Διάρκεια: 90’ (Χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Arroyo

Μεγάλου Αλεξάνδρου 128, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6981135820

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3469575

Τιμές εισιτηρίων: €16 (κανονικό), €12 (φοιτητικό/ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 ατόμων), €9 (ανέργων/ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com