Με το δεύτερο άλμπουμ τους, Anodyne, οι The WaterStriders διευρύνουν δημιουργικά το μουσικό τους αποτύπωμα και παρουσιάζουν την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα δουλειά τους. Πρόκειται για έναν δίσκο που εξελίσσει τον ήχο που διαμόρφωσαν στο ντεμπούτο τους, στρέφοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον στις κιθάρες, τη μελωδία και τη συνοχή του άλμπουμ ως ενιαίου έργου.

Το Anodyne, που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά από την Old Bad Habits Label, περιλαμβάνει έντεκα νέες συνθέσεις και αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του συγκροτήματος με τον παραγωγό Bob Katsionis. Οι The WaterStriders κινούνται με φυσικότητα ανάμεσα στο indie rock, την guitar pop και το garage rock, διαμορφώνοντας έναν ήχο όπου η ένταση στις κιθάρες συνυπάρχει με τη μελωδία και η δυναμική των ενορχηστρώσεων υπηρετεί πάντοτε το ίδιο το τραγούδι.

Οι μουσικές αναφορές του δίσκου βρίσκονται στη βρετανική και αμερικανική ανεξάρτητη σκηνή των δεκαετιών του ’80, του ’90 και των ’00s. Ωστόσο, οι επιρροές λειτουργούν ως δημιουργικό υπόβαθρο και όχι ως αυτοσκοπός. Η βρετανική guitar pop, το alternative rock και το αμερικανικό garage συνδιαμορφώνουν μια σύγχρονη μουσική πρόταση με προσωπικό χαρακτήρα, όπου οι κιθάρες, οι μελωδικές γραμμές και οι διαρκείς δυναμικές εναλλαγές αποτελούν τα βασικά εκφραστικά μέσα.

Στιχουργικά, το Anodyne περιστρέφεται γύρω από ζητήματα όπως η απώλεια, η αγάπη, η αποξένωση, η μνήμη και η ανθρώπινη επιθυμία. Οι στίχοι αποφεύγουν τις εύκολες βεβαιότητες και προσεγγίζουν τα θέματα αυτά μέσα από τον υπαινιγμό, την αφηγηματικότητα και τη λογοτεχνική μεταφορά, αφήνοντας χώρο στον ακροατή να διαμορφώσει τη δική του σχέση με κάθε τραγούδι.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, στον θόρυβο και τη σιωπή, στην αμεσότητα του garage rock και στη μελωδική παράδοση της βρετανικής κιθαριστικής μουσικής. Οι έντεκα συνθέσεις λειτουργούν αυτόνομα, αλλά ταυτόχρονα συνθέτουν μια ενιαία αφήγηση, όπου ο ήχος και ο στίχος βρίσκονται σε συνεχή διάλογο.

Με το Anodyne, οι The WaterStriders συνεχίζουν να διαμορφώνουν μια διακριτή δημιουργική ταυτότητα, παραμένοντας προσηλωμένοι σε μια αντίληψη που αντιμετωπίζει το τραγούδι ως τον πυρήνα της μουσικής έκφρασης και το άλμπουμ ως μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση.

Line-up

Μάνος Αρετουλάκης — Vocals, Guitar, Songwriting

Αστέριος Κωτούλας — Guitar

Χριστίνα Ιωαννίδου — Bass, Backing Vocals

Γιώργος Σβάρνας — Drums