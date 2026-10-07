Το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη επιστρέφει για έκτη και τελευταία χρονιά στο Θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου. Ο ίδιος και η Θάλεια Ματίκα, που υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια, συναντιούνται ξανά επί σκηνής ως δύο «παράνομοι» εραστές.

Ένα δωμάτιο, δύο άνθρωποι και όσα δεν ειπώθηκαν

Οι συναντήσεις τους γίνονται σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, όπου αναζητούν μια διέξοδο από τα προβλήματα των γάμων τους. Και οι δύο είναι γονείς, και οι δύο κουβαλούν λάθη και παράπονα. Η απιστία, η κούραση της συμβίωσης και η απόσταση που μεγαλώνει μέσα στην καθημερινότητα βρίσκονται στον πυρήνα της ιστορίας.

Το έργο κινείται ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, φέρνοντας τους ήρωες αντιμέτωπους με τις ανάγκες τους και με όσα δυσκολεύονται να εκφράσουν. Πίσω από τις συγκρούσεις και τις αμφισβητήσεις παραμένει η επιθυμία για συντροφικότητα: να υπάρχει κάποιος δίπλα τους, να τους κρατάει το χέρι.

Από τους Beatles σε μια νύχτα της καραντίνας

Το «I Want to Hold Your Hand» των Beatles έδωσε την έμπνευση για το έργο που έγραψε ο Ιορδανίδης το 2021. Ο ίδιος συνδέει τη δημιουργία του με μια νυχτερινή συζήτηση με τη Ματίκα, στη διάρκεια της καραντίνας, και με εμπειρίες από την κοινή τους ζωή, τη γονεϊκότητα και τη δουλειά τους.

Όπως εξηγεί: «Το έργο περιλαμβάνει πολλά δραματοποιημένα βιογραφικά στοιχεία».

Η αφετηρία αυτή μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια ιστορία για τον έρωτα, τον σεβασμό και τις δυσκολίες της κοινής πορείας.

Κείμενο: Τάσος Ιορδανίδης

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα

Σκηνικά – Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδήρη

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Κεραμίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καρτσαφλέκη

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης, Ελίνα Γιουνανλή

Trailer: Jaco and the Magic beans

Βίντεο στιγμιοτύπων: Liccorice Pizza

Επικοινωνία θεάτρου: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Διεύθυνση θεάτρου: Μανώλης Φραγκάκης

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης, Θάλεια Ματίκα

Έναρξη: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Παρασκευή και Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 19:15

Θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου

28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5201828

Εισιτήρια: 14€–22€

Προπώληση: more.com και στο ταμείο του θεάτρου.