Οι Tindersticks επιστρέφουν με το «Loving, Leaving», το πρώτο τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ Dog Roses. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαρτίου 2027, διαδεχόμενος το Soft Tissue του 2024. Το καινούργιο κομμάτι ανοίγει επίσης τη σειρά των οκτώ τραγουδιών του άλμπουμ.

Πίσω από το Dog Roses βρίσκεται μια αλλαγή στον τρόπο δουλειάς του συγκροτήματος. Έπειτα από είκοσι χρόνια, οι Tindersticks άφησαν τον γνώριμο χώρο όπου ηχογραφούσαν και μεταφέρθηκαν σε ένα κρυμμένο, υπόγειο στούντιο. Ο Stuart Staples έχει περιγράψει τη μετακίνηση σαν ένα δημιουργικό τράνταγμα: οι παλιές τους μέθοδοι δεν λειτουργούσαν εκεί με τον ίδιο τρόπο και χρειάστηκε να αναζητήσουν νέες λύσεις.

Ένα πρώτο τραγούδι από μια διαφορετική διαδικασία

Ο Staples λέει πως με το Soft Tissue ένιωθε ότι το συγκρότημα έβλεπε έναν νέο μουσικό τόπο μπροστά του. Αυτή τη φορά ήθελε να προχωρήσει πιο πέρα. Το «Loving, Leaving» είναι η πρώτη ευκαιρία να ακούσουμε τι προέκυψε από αυτή την αναζήτηση, μήνες πριν γίνει διαθέσιμος ολόκληρος ο δίσκος. Στο τραγούδι συμμετέχει και ο κιθαρίστας Dave Okumu, γνωστός από τους The Invisible.

Οι Tindersticks έχουν ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό και τον Νοέμβριο του 2024 παρουσίασαν ζωντανά στην Αθήνα το Soft Tissue. Το «Loving, Leaving» μάς βρίσκει στην αρχή του επόμενου κεφαλαίου τους: με έναν νέο δίσκο στα σκαριά και το πρώτο του τραγούδι ήδη διαθέσιμο.