Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια;

Εσύ τι θα επέλεγες;

Πόσο κοστίζουν οι αρχές μας; Μπορεί μια φαινομενικά απλή ερώτηση να διαλύσει μια σχέση;

Το βραβευμένο θεατρικό έργο «Το Τεστ» του Ισπανού συγγραφέα Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον πολιτιστικό οργανισμό Λυκόφως, συνεχίζοντας τη γόνιμη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Χρήστο Σουγάρη, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις «Αυλή των θαυμάτων», «Σκρουτζ» και «8 Γυναίκες».

Ένα απλό τεστ, μια «αθώα» ερώτηση, που γρήγορα μετατρέπεται σε νάρκη μέσα σε μια σχέση, ξεσκεπάζοντας όσα συχνά κρύβονται πίσω από την έννοια της εμπιστοσύνης και της αγάπης.

100.000 ευρώ τώρα ή 1.000.000 σε δέκα χρόνια;

Τέσσερις από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της νέας γενιάς — Ηλέκτρα Νικολούζου, Νίκος Πολυδερόπουλος, Ναταλία Σουίφτ και Χάρης Τζωρτζάκης — απαντούν επί σκηνής στο «αθώο» αυτό ερώτημα, σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, χιούμορ και συναισθηματική ένταση.

Μια αιχμηρή ιστορία για το τι σημαίνει αγάπη, εμπιστοσύνη και επιλογή.

Μια παράσταση που σε κάνει να γελάσεις, να προβληματιστείς και ίσως να κοιτάξεις αλλιώς τον άνθρωπο δίπλα σου — και τον ίδιο σου τον εαυτό.

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Σουγάρης προσεγγίζει τη δραματουργία με γνώριμη διεισδυτικότητα, εστιάζοντας στη λεπτομερή μελέτη των ανθρώπινων σχέσεων στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Δεν περιορίζεται στο ηθικό δίλημμα, αλλά ανοίγει ένα ευρύτερο πεδίο σύγκρουσης όπου έννοιες όπως «αγάπη», «εμπιστοσύνη», «επιθυμία» και «προδοσία» καταρρέουν και επαναπροσδιορίζονται.

Η αφήγησή του ξεκινά από την αθωότητα ενός τεστ προσωπικότητας και καταλήγει σε μια υπαρξιακή αναμέτρηση με τα πιο προσωπικά μας «θέλω», δημιουργώντας άλλοτε στιγμές αιχμηρού χιούμορ και άλλοτε επώδυνες σιωπές.

Σύνοψη

Ένα παντρεμένο ζευγάρι, που προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις οικονομικές δυσκολίες της καθημερινότητας, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα φαινομενικά απλό δίλημμα που θέτει ο καλύτερός τους φίλος:

Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια;

Το ερώτημα προέρχεται από ένα τεστ προσωπικότητας που έχει αναπτύξει η νυν σύντροφός του, μια επιτυχημένη ψυχολόγος. Η απόφαση φαίνεται απλή: να συμβιβαστούν με μια μικρή περιουσία άμεσα ή να περιμένουν δέκα χρόνια για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Μόνο που αυτό το υποθετικό τεστ μετατρέπεται σταδιακά σε καθρέφτη των χαρακτήρων, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές τους και αναγκάζοντάς τους να κοστολογήσουν τις αξίες και τα συναισθήματά τους.

Η απόφαση που θα πάρουν, θα αλλάξει τη ζωή τους. Ίσως για πάντα…

Πληροφορίες παράστασης

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά):

Ηλέκτρα Νικολούζου

Νίκος Πολυδερόπουλος

Ναταλία Σουϊφτ

Χάρης Τζωρτζάκης

Συντελεστές:

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Διασκευή – Σκηνοθεσία – Σκηνική επεξεργασία μετάφρασης – Σχεδιασμός video: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικό: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Μουσική: RSN

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός Σκηνοθέτη – Δραματουργική επεξεργασία: Στέλλα Παπακωνσταντίνου

Βοηθός Σκηνογράφου: Κυριακή Φόρτη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Άννα Λεοντιάδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Μπερδέκα

Οργάνωση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη, Βαγγέλης Βογιατζής

Videographer / Trailer / Teaser: Θωμάς Παλυβός

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Social media / Διαφήμιση: Renegade / Βασίλης Ζαρκαδούλας

Επικοινωνία – Προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία

Παραγωγή: Λυκόφως – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Πρεμιέρα: 1η Νοεμβρίου 2025

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 18.15

Πέμπτη: 21.00

Σάββατο: 18.15

Κυριακή: 18.00

Σύγχρονο Θέατρο

Ευμολπιδών 45, Αθήνα

τηλέφωνο: 210 3464380

Τιμές εισιτηρίων:

Καθημερινές

Α ζώνη 20€

Β ζώνη 18€/15€ (μειωμένο)

Γ ζώνη 16€/15€ (μειωμένο)

Σάββατο & Κυριακή

Α ζώνη 23€

Β ζώνη 20€/16€ (μειωμένο)

Γ ζώνη 18€/16€ (μειωμένο)

Προπώληση: ticketservices.gr