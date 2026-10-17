Οι Tokio Hotel κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ «Encore», το έβδομο studio album της πορείας τους και το πρώτο μετά το «2001» του 2022. Η νέα δουλειά του γερμανικού συγκροτήματος περιλαμβάνει 12 τραγούδια και φτάνει λίγους μήνες πριν από την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Ο τίτλος «Encore» –η λέξη που χρησιμοποιείται διεθνώς για την επιστροφή ενός καλλιτέχνη στη σκηνή μετά το τέλος ενός live– λειτουργεί εδώ με διπλή σημασία: ως συνέχεια μιας ιστορίας που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά και ως αφετηρία για το επόμενο κεφάλαιο των Tokio Hotel.

Του άλμπουμ προηγήθηκαν τα «Changes», «California Nights», «Memory Lane», «Without You» και «Dye My Hair», ενώ μαζί με την κυκλοφορία του παρουσιάστηκε και το video του «Perfect Ending», του τραγουδιού που κλείνει το tracklist. Στη δημιουργία του «Encore» οι Tokio Hotel συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, με τους Antonina Armato και Tim James, το αμερικανικό δίδυμο παραγωγών που είναι γνωστό ως Rock Mafia.

Από το «Durch den Monsun» στο «Encore»

Οι Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing και Gustav Schäfer παραμένουν μαζί από τα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος. Η μεγάλη αλλαγή στην πορεία τους ήρθε το 2005 με το «Durch den Monsun», το τραγούδι που μετέτρεψε μια νεανική μπάντα από το Μαγδεμβούργο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γερμανικά συγκροτήματα της εποχής.

Έκτοτε, οι Tokio Hotel έχουν πουλήσει περισσότερους από 10 εκατομμύρια δίσκους και έχουν μετακινηθεί σταδιακά από τον κιθαριστικό και συναισθηματικά φορτισμένο ήχο των πρώτων χρόνων προς την pop, την ηλεκτρονική μουσική και τις alternative επιρροές. Το «Encore» επιχειρεί να συνδέσει αυτές τις διαφορετικές περιόδους, χωρίς να αντιμετωπίζει τη νοσταλγία ως απλή επιστροφή στο παρελθόν.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά και σε διαφορετικές φυσικές εκδόσεις.

Το tracklist του «Encore»

Changes Without You Call Me By Your Name Lover’s Cove Memory Lane Wanderlust Shout 2 The Universe Homesick Dye My Hair Terminal 1 California Nights Perfect Ending

Η επιστροφή των Tokio Hotel στην Ελλάδα

Η νέα δισκογραφική περίοδος θα μεταφερθεί και στη σκηνή, αρχικά με την Arena Tour 2026 και στη συνέχεια με τη μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία «Summer Encore 2027».

Στο πλαίσιο της περιοδείας, οι Tokio Hotel θα επιστρέψουν στην Ελλάδα έπειτα από πολλά χρόνια, παρουσιάζοντας τραγούδια από το «Encore» αλλά και από ολόκληρη την πορεία τους. Η εμφάνισή τους έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Release Athens 2027, ενώ περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα αναμένεται να ανακοινωθούν. To group θα εμφανιστεί live στο ERGOSTASIO35 (Πειραιώς 35Α και Γ. Κονδύλη 2), την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2027

Προπώληση: more.com