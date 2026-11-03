Η DARA κυκλοφόρησε το «Bad Idea», το πρώτο της νέο single μετά τη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026 με το «Bangaranga». Αυτή τη φορά τραγουδά στα αγγλικά για μια έλξη που μοιάζει επικίνδυνη, αλλά είναι δύσκολο να την αγνοήσεις. Το τραγούδι ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για τον επόμενο, αγγλόφωνο δίσκο της, που αναμένεται το 2027.

Το «Bad Idea» κρατά τη χορευτική ενέργεια με την οποία η DARA συστήθηκε σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό, αλλά τη μεταφέρει σε πιο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το παιχνίδι του τίτλου βρίσκεται ανάμεσα στην προειδοποίηση και στην επιθυμία: ξέρεις ότι μια επιλογή μπορεί να σε μπλέξει, κι όμως θέλεις να δεις πού θα οδηγήσει.

Η πρώτη κίνηση μετά τη Eurovision

Η ίδια η DARA περιέγραψε το τραγούδι ως ένα πείραμα στο οποίο η ομάδα της ένωσε διαφορετικά μουσικά ύφη που αγαπά. Μιλώντας στη βουλγαρική δημόσια τηλεόραση, χαρακτήρισε την επιλογή του συγκεκριμένου single τολμηρή για την περίοδο που ακολούθησε τη Eurovision.

Τη σύνθεση συνυπογράφουν η DARA, ο Victor Thell, η Linnea Södahl και ο Twan Ray. Το «Bad Idea» είναι επίσης το πρώτο δείγμα από τον αγγλόφωνο δίσκο που ετοιμάζει η τραγουδίστρια. Όπως έχει εξηγήσει, η νέα δουλειά θα έχει περισσότερο ηλεκτρονικό χαρακτήρα και θα απευθύνεται σε όσους θέλουν να χορέψουν και να αποτινάξουν όσα τους βαραίνουν.

Μετά την επιτυχία του «Bangaranga», το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς θα διαμορφώσει η DARA τη συνέχεια της πορείας της. Το «Bad Idea» δίνει την πρώτη απάντηση μέσα από ένα τραγούδι φτιαγμένο για την πίστα, ενώ η συνολική εικόνα αυτού του νέου κεφαλαίου θα φανεί με την κυκλοφορία του album.