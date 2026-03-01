Η Βουλγαρία ανακοίνωσε την επιστροφή της στον διαγωνισμό με μια δυναμική επιλογή: η Dara θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη φετινή Eurovision με το τραγούδι “Bangaranga”.

Η επιλογή έγινε μέσω εθνικής διαδικασίας, με τη Dara να ξεχωρίζει τόσο στη σκηνική παρουσία όσο και στη συνολική παραγωγή του τραγουδιού.

Το “Bangaranga” κινείται σε pop-dance μονοπάτια, με έντονα beats και club αισθητική. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από ρυθμική ενέργεια, σύγχρονη παραγωγή και catchy ρεφρέν, στοιχεία που δείχνουν ξεκάθαρα στόχευση σε ένα νεανικό, ευρωπαϊκό κοινό.

Το concept του τραγουδιού περιστρέφεται γύρω από την αυτοπεποίθηση και την ελευθερία έκφρασης, με ένα staging που αναμένεται να βασιστεί σε έντονο φωτισμό και χορογραφία.

Ποια είναι η Dara

Η Dara είναι από τις πιο γνωστές pop παρουσίες στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια. Με επιτυχίες στο ραδιόφωνο και έντονη σκηνική ταυτότητα, θεωρείται επιλογή με ξεκάθαρη στόχευση για διάκριση.

Η Βουλγαρία έχει στο παρελθόν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στη Eurovision και με το “Bangaranga” δείχνει να επιστρέφει με ανταγωνιστική πρόταση. Η τελική απήχηση θα εξαρτηθεί από το live performance και τη σκηνική παρουσία στη Βιέννη.