Η Heather Nova κυκλοφόρησε στις 30 Οκτωβρίου το The Orchard, ένα album δώδεκα τραγουδιών που ξεκινά από προσωπικές αναμνήσεις και φτάνει σε ένα ερώτημα που διατρέχει όλο τον δίσκο: τι μπορεί να γεννηθεί όταν μια περίοδος της ζωής κλείνει; Η τραγουδοποιός από τις Βερμούδες επιστρέφει σε εικόνες της φύσης, σε σχέσεις που την άλλαξαν και στην ανάγκη να κοιτάξει μπροστά.

Ένα δέντρο από τα δεκαεπτά της χρόνια

Ο «οπωρώνας» του τίτλου δεν είναι απλώς μια ποιητική εικόνα. Η Heather Nova έχει μιλήσει για την ανάμνηση του πρώτου της έρωτα, όταν, στα δεκαεπτά της, βρισκόταν με το αγόρι της κάτω από μια μηλιά. Στο ομώνυμο τραγούδι προσπαθεί να ξαναβρεί κάτι από την αθωότητα και την ικανότητα που ένιωθε τότε να εκπλήσσεται. Αναρωτιέται αν αυτά τα στοιχεία χάνονται μεγαλώνοντας ή αν παραμένουν μέσα μας, ακόμη και μετά τις απογοητεύσεις.

Η ίδια βλέπει τα δώδεκα τραγούδια του The Orchard ως ιστορίες νέων αρχών. Το «The Frequency’s Higher» και το «New Life» ασχολούνται με όσα ακολουθούν ένα τέλος: το πρώτο με την αλλαγή που έρχεται όταν αφήνεις κάτι πίσω σου, το δεύτερο με την προσπάθεια να σταθείς ξανά στα πόδια σου μετά από έναν χωρισμό. Για τη Nova, η επανάληψη των λέξεων κατά την ηχογράφηση και στις συναυλίες δίνει στα τραγούδια τη δύναμη ενός προσωπικού “μάντρα”, μιας φράσης δηλαδή που επαναλαμβάνει κάποιος για να θυμίζει στον εαυτό του μια σκέψη ή στάση ζωής. Γι’ αυτό θέλησε να υπάρχει ελπίδα μέσα τους, ακόμη κι όταν γράφει για δύσκολα συναισθήματα.

Από τον ήρεμο ορίζοντα στις καταιγίδες

Η διαδρομή του album αρχίζει με το «The Orchard» και συνεχίζεται με το «The Whole Horizon», όπου το πιάνο και τα έγχορδα ανοίγουν σταδιακά τον ήχο. Ο ορίζοντας έχει ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις της Nova: μεγάλωσε πάνω σε σκάφος και έχει περιγράψει τη θέα της θάλασσας ως πηγή της αίσθησης ότι υπάρχουν πάντα νέες δυνατότητες.

Στο «In The Path of Hurricanes», που είχε παρουσιαστεί ως προπομπός του δίσκου, οι καταιγίδες των Βερμούδων συναντούν την αβεβαιότητα μιας ερωτικής έλξης. Το «Sleep in Snow» συνδυάζει το ερωτικό του θέμα με ηλεκτρονικά στοιχεία, ενώ το πιο χαμηλόφωνο «A Little Breath» επιστρέφει στο τέλος μιας σχέσης.

Πιο κάτω στη σειρά των τραγουδιών, το «Magpie» αγγίζει τον αποχαιρετισμό και το «I Wish I Had A Mirror» δίνει ξανά ρυθμική ώθηση στο album.

Η ματιά της Nova στρέφεται και πέρα από τις προσωπικές σχέσεις. Με το «This Wild World» αναφέρεται στον τρόπο που φερόμαστε στον πλανήτη, σαν μια μεταγενέστερη απάντηση στο «Walk This World», το τραγούδι που τη σύστησε σε πολύ ευρύτερο κοινό τη δεκαετία του ’90.

Η ηχογράφηση και το «Anchored»

Το The Orchard ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο μέσα σε έξι εβδομάδες, με παραγωγό τον Tim Bran. Εκείνος ανέλαβε και τη μίξη, ενώ έπαιξε μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα και πλήκτρα. Η Nova είχε ολοκληρώσει τη σύνθεση των τραγουδιών στην ακουστική κιθάρα πριν μπουν στο στούντιο. Οι ενορχηστρώσεις διαμορφώθηκαν μέσα από τη συνεργασία τους.

Ο δίσκος κλείνει με το «Anchored», ένα από τα πιο προσωπικά του τραγούδια. Η Nova το συνδέει με τον γιο της, τον άνθρωπο που, όπως λέει, τη βοηθά να βρίσκει ξανά σταθερό έδαφος. Έχοντας μεγαλώσει σε μια οικογένεια που μετακινούνταν συνεχώς, ήθελε η ίδια να του προσφέρει ένα σταθερό σπίτι. Έτσι, μετά τις αναμνήσεις, τους χωρισμούς και τις νέες αρχές των προηγούμενων τραγουδιών, το album καταλήγει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο: στον άνθρωπο που η Heather Nova αποκαλεί άγκυρά της.

Τα τραγούδια του album

The Orchard The Whole Horizon In The Path of Hurricanes The Frequency’s Higher Sleep in Snow New Life A Little Breath This Wild World Magpie I Wish I Had A Mirror On The Train Anchored