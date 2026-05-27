Το νέο single του Βαγγέλη Λαζόπουλου «Ρίζες» είναι μια συνεργασία με την εξαιρετική μουσικό Δανάη Μωραΐτη.

Το τραγούδι είναι μια λυρική, ατμοσφαιρική εξομολόγηση για την επιστροφή στις ρίζες μας και τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης. Μέσα από έντονα ποιητικούς στίχους, ξετυλίγεται η πορεία μιας ψυχής που αποβάλλει τα βάρη του κόσμου, ριζώνει στη φύση και αναγεννάται μέσα από ό,τι πιο πολύτιμο φέρνει στη ζωή.

Οι «Ρίζες» είναι ένας ύμνος στη φροντίδα, στη συνέχεια του κύκλου της ζωής και στον απόλυτο δεσμό που νικά τον χρόνο, εκεί όπου η φθορά υποχωρεί για να πάρει ο ήλιος χρώμα.

Ατμοσφαιρικοί ήχοι, ηλεκτρικές κιθάρες και φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί μας ταξιδεύουν, δημιουργώντας μια αέρινη μπαλάντα με σύγχρονο ήχο. Οι «Ρίζες» είναι άλλο ένα μουσικό ίαμα του Βαγγέλη Λαζόπουλου, αυτού του τόσο μοναδικού καλλιτέχνη, που μας συναντά σε μια τραυματισμένη εποχή για να μας θυμίσει ότι σε όποια ερώτηση η απάντηση είναι η Αγάπη.

Είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Formiggart.

Στίχοι: Βαγγέλης Λαζόπουλος, Μένια Κιοσσέ

Μουσική: Βαγγέλης Λαζόπουλος

Ερμηνεία: Βαγγέλης Λαζόπουλος, Δανάη Μωραΐτη

Ηλεκτρικές Κιθάρες: Παντελής Νικηφόρος

Μπάσο: Παντελής Νικηφόρος

Πιάνο: Βαγγέλης Λαζόπουλος

Kρουστά: Παντελής Νικηφόρος

Φωνητικά: Βαγγέλης Λαζόπουλος, Δανάη Μωραΐτη

Έβγαλε τα παπούτσια της

Και με γυμνά τα πόδια

Κούρνιασε στου δάσους τη φωλιά

Ακούμπησε τ’ αυτί

Στην ξεχασμένη αμυγδαλιά

Και μέρωσε το μέσα της σαν άκουγε τις ρίζες

Να απλώνονται και απλώθηκε σ΄ αυτή την αγκαλιά

Έβγαλε από τα χέρια της

Δυο πέταλα ανθισμένα

Και τα πουλιά ακούστηκαν να έρχονται ένα ένα

Και μέρωνε το μέσα της σαν άκουγε για σένα

Οι ρίζες τότε απλώθηκαν

Τυλίχτηκαν στο σώμα

Και η ψυχή της άνθισε τα πέταλα στο χώμα

Που από τις άκρες των ματιών

Ο ήλιος παίρνει χρώμα