Το «VaginaHood Vol.2» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Shamone, με ανανεωμένη σκηνική προσέγγιση, νέο σκηνικό περιβάλλον και ανανεωμένο καστ. Η ιδέα ανήκει στις Ζέτα Δούκα και Δώρα Χρυσικού, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άγγελος Μπούρας.

Ένα νέο κεφάλαιο

Μετά την ανταπόκριση του κοινού και την πορεία της προηγούμενης θεατρικής σεζόν, το VaginaHood επιστρέφει με το Vol.2, διατηρώντας την αυθεντικότητα και την ψυχή που το χαρακτήρισαν, αλλά ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σκηνική του παρουσία.

Το «θρυλικό μπαρ στην άκρη της πόλης» ανοίγει ξανά τις πόρτες του: ένας χώρος όπου οι ιστορίες ακούγονται χωρίς φίλτρο, κανείς δεν χρειάζεται να χωράει σε ταμπέλες και κάθε εξομολόγηση μετατρέπεται σε τραγούδι, γέλιο, χορό και μια μεγάλη παρέα.

Πέντε γυναίκες, πολλές ιστορίες

Πέντε γυναίκες συναντιούνται επί σκηνής και μοιράζονται ιστορίες που μοιάζουν προσωπικές, αλλά τελικά αφορούν πολύ περισσότερους. Ιστορίες για τις σχέσεις, την επιθυμία, τη μητρότητα, την ελευθερία, τη δύναμη, την ευαλωτότητα και όλα εκείνα που διαμορφώνουν τη διαδρομή μιας γυναίκας σήμερα.

Με χιούμορ, τρυφερότητα και τη μουσική να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης, το VaginaHood Vol.2 επιχειρεί να γίνει ξανά ένας τόπος συνάντησης, όπου κάθε φωνή έχει θέση, κάθε εμπειρία αξίζει να ακουστεί και κάθε θεατής μπορεί να αναγνωρίσει κάτι από τον εαυτό του.

Παίζουν:

Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Τζένη Διαγούπη

Ζέτα Δούκα

Άννα Κουρουπού

Δώρα Χρυσικού

Ιδέα: Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Βάλια Τσιριγώτη, Μαρία Λούκα

Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Τσιριγώτη

Σκηνοθεσία: Άγγελος Μπούρας

Μουσική επιμέλεια / Πρωτότυπη σύνθεση: Ευσταθία

Κινησιολογία / Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video art: Παντελής Μάκκας

Γραφιστική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Στο πιάνο ζωντανά: Χάρης Μπότσης

Τραγούδι «Τι είχα» – Στίχοι: Άγγελος Μπούρας / Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης

Πρεμιέρα: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:15

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Shamone Club

Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι, 118 54

Τηλ.: 210 345 0144

Εισιτήρια: 25€ / 22€ – γενική είσοδος, θέσεις καθημένων. Η κατανάλωση ποτού δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου.

Προπώληση: ticketservices.gr