Μετά από μια χρονιά επιτυχημένων παραστάσεων σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως επίσης και στην Κύπρο, τα «Βιολοντσέλα Εκτός Προγράμματος» επιστρέφουν για μία ακόμα εκρηκτική εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μία πρωτότυπη μουσική παράσταση, όπου πέντε βιολοντσέλα, με τη βοήθεια ενός κοντραμπάσου και κρουστών, αφήνουν στην άκρη το “επίσημο ρεπερτόριό” τους και αναδεικνύουν τις μοναδικές δυνατότητες του βιολοντσέλου μέσα από ένα εντελώς απρόσμενο, αλλά και απρόσμενα εκρηκτικό ταξίδι στους διαδρόμους του ελληνικού τραγουδιού.

Τα «Βιολοντσέλα Εκτός Προγράμματος» θα πλαισιώσουν με τη φωνή τους η νέα ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από την Κύπρο Άννα Χρυσάνθου και η επίσης νέα και πολλά υποσχόμενη Δέσποινα Σπανού.

Τις ενορχηστρώσεις και την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο γνωστός βιολοντσελίστας Γιάννης Τουλής.

Τραγούδι: Άννα Χρυσάνθου & Δέσποινα Σπανού

Βιολοντσέλο: Γιάννης Τουλής, Φιλειρήνη Μπαρούτα, Δέσποινα Σπανού, Άννα Μαρία Ακριτίδου, Λίζα Ριζοπούλου

Κρουστά: Αναστασία Βλάχου

Κοντραμπάσο: Γιώργος Πανταζόπουλος

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Ώρα προσέλευσης (πόρτες): 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

Caja de Musica

Σινώπης 27 & Μιχαλακοπούλου, Αθήνα

Κρατήσεις: 6945166085

Είσοδος: 15 ευρώ (ελάχιστη κατανάλωση 10 ευρώ)

Εισιτήρια: more.com