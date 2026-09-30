Η Βιβή Κίτσου παρουσιάζει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο τις «Ιστορίες της Νύχτας», μια μουσικοθεατρική παράσταση που ενώνει τραγούδι, αφήγηση, χορό και θεατρική δράση σε μια ενιαία σκηνική ιστορία.

Τραγούδια που γίνονται ιστορίες

Διεθνείς επιτυχίες από διαφορετικές εποχές, χώρες και μουσικά είδη αποκτούν ελληνικό στίχο και εντάσσονται σε μια αφήγηση που ξεκινά από τον έρωτα: την πρώτη αγάπη, το πρώτο φιλί, το πάθος, την εξιδανίκευση και τον αποχωρισμό.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τραγούδια όπως τα «Something’s Coming», «Suspicious Minds», «Portofino», «They Can’t Take That Away From Me», «Eso Beso» και «Libertango», τα οποία λειτουργούν ως σταθμοί μέσα στην ιστορία των ανθρώπων της νύχτας.

Από τη μνήμη στον κόσμο του καμπαρέ

Στη συνέχεια, η παράσταση περνά στις αναμνήσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, σε εικόνες μιας άλλης εποχής, στη μοναξιά, στις δυσκολίες αλλά και στην ελπίδα.

Στο δεύτερο μέρος, η σκηνή μεταφέρεται στον κόσμο του καμπαρέ. Αναφορές στα «Willkommen», «Cabaret» και «Chicago» δημιουργούν ένα διαφορετικό σύμπαν, με χαρακτήρες, χιούμορ, ένταση και απρόβλεπτες συναντήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καλλιτέχνες της νύχτας: άνθρωποι που ανεβαίνουν στη σκηνή, κυνηγούν το όνειρο, γνωρίζουν την επιτυχία και την απογοήτευση και, όταν τα φώτα σβήνουν, καλούνται να βρουν ξανά τη δύναμη να συνεχίσουν. Η διαδρομή φτάνει από το «This Is My Life» και το «New York, New York» έως το «I’m Still Standing», με τελικό άξονα την ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίζει να ονειρεύεται.

«Η νύχτα δεν είναι ίδια για όλους. Είναι η στιγμή που, όταν όλα ησυχάζουν, ερχόμαστε αντιμέτωποι με όσα πραγματικά αισθανόμαστε.»

Έμπνευση – δημιουργία – ερμηνεία: Βιβή Κίτσου

Παραστάσεις: Κυριακές 4, 11, 18 και 25 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: 210 9315600

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