Η εκρηκτική κωμωδία της Ελένης Ράντου, βασισμένη στη διασκευή του Νηλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Άντον Τσέχωφ, παρουσιάζεται στη σκηνή του νέου Θεάτρου Φιλίπ στην Κυψέλη. Μετά τα συνεχή sold out σε όλη την Ελλάδα και τη μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, σε μία εντυπωσιακή παραγωγή από την εταιρεία «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Άντον Τσέχωφ σκιαγραφεί με χιούμορ και ανθρωπιά χαρακτήρες από την αστική και αγροτική Ρωσία, αποκαλύπτοντας τις συνήθειες, τους φόβους και τις αδυναμίες τους. Επί σκηνής παρελαύνουν χαρακτηριστικοί τύποι της εποχής και της κοινωνίας του: από δασκάλες και νταντάδες, μέχρι παπάδες και οδοντιάτρους. Όλοι οι ήρωες παραδίδονται, πανανθρώπινοι και παντοτινοί, στην κρίση όλων μας για το χθες, το σήμερα και το αύριο.

Σημαντική σημείωση

Η Ελένη Ράντου τιτλοφόρησε τη διασκευή της «Βότκα Μολότοφ», κλείνοντας το μάτι στους θεατές για τη θεατρική «έκρηξη» γέλιου και συγκίνησης που ετοιμάζονται να βιώσουν. Το κείμενό της διαθέτει γλωσσική αμεσότητα και χιουμοριστική σπιρτάδα. Οι τσεχοφικοί ήρωες, με όλα τους τα κουσούρια, τα λάθη, τους καημούς και τους πόθους τους, θα μοιραστούν μαζί μας το δάκρυ τους, το μελαγχολικό χαμόγελό τους και το λυτρωτικό γέλιο τους.

Σε μια εποχή που ο διαφορετικός χαρακτήρας, η διαφορετική από ιδεολογικά και εθνικά στερεότυπα άποψη, ακόμα και το αντίθετο φύλο ή η διαφορετική φυλή, όπως και η διαφορετική πολιτική ένταξη, αντιμετωπίζονται με μια ανθρωποφαγική σχεδόν διάθεση, η αγάπη του Τσέχωφ για τον άνθρωπο και το χιούμορ του μπορούν να αποδειχθούν καταλυτικά.

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης στήνει μια σύγχρονη παράσταση γοργών ρυθμών, με νεύρο, ευρηματικότητα και θεατρική ευφορία, με οκτώ εξαιρετικούς ηθοποιούς. Επί σκηνής θα δούμε και τον ίδιο τον Άντον Τσέχωφ μέσα από την ερμηνεία του Τάσου Χαλκιά.

Συντελεστές

Κείμενο: Νηλ Σάιμον – Ελένη Ράντου (βασισμένο στα διηγήματα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ)

Διασκευή: Ελένη Ράντου

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μαθές

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Εικαστική Επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας – Δημόσιες Σχέσεις: Άντζυ Νομικού

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Τζένη Διαγούπη, Χάρης Μαυρουδής, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Λυδία Σγουράκη, Φώτης Σπύρος

Στον ρόλο του Τσέχωφ ο Τάσος Χαλκιάς

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Κάθε Τετάρτη στις 19:30

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15

Διάρκεια: 1 ώρα και 40 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Φιλίπ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα

Τηλ: 2108656155

Τιμές εισιτηρίων

VIP Ζώνη: 20€ – Α΄ Ζώνη: 18€ – Β΄ Ζώνη: 15€

Κάθε Τετάρτη Γενική Είσοδος 15€

Διατίθενται ειδικές τιμές για ανέργους, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών και ΑμεΑ.

Προπώληση: more.com