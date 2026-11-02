Η Ζωή Γρίβα παρουσιάζει το νέο της single «Μισή Ζωή», ένα τραγούδι για το κενό που αφήνει ένας χωρισμός όταν τα συναισθήματα δεν έχουν ακόμη τελειώσει. Η κυκλοφορία συνοδεύεται από επίσημο video clip.

Ο τίτλος δίνει το στίγμα της ιστορίας: η απουσία του άλλου ανθρώπου μοιάζει να έχει κόψει την καθημερινότητα στα δύο. Η ερμηνεία της Γρίβα κινείται γύρω από αυτή την επιθυμία για επιστροφή, ενώ ο ήχος συνδυάζει λαϊκές και ethnic αποχρώσεις με σύγχρονη ενορχήστρωση.

Η δημιουργική υπογραφή του Τάκη Μάβη

Τη μουσική, τους στίχους και την ενορχήστρωση υπογράφει ο Τάκης Μάβης. Το «Μισή Ζωή» κυκλοφορεί από την MLK ως ξεχωριστό single, με την ιστορία του να μένει στο συναίσθημα της στιγμής: εκεί όπου ο χωρισμός έχει συμβεί, αλλά η ανάγκη να γυρίσει ο άλλος παραμένει.

Μισή ζωή, ήσουν το φως μου

μα ένα κρύο πρωί

μου έφυγες.

Μες τη σιωπή, σε άδεια δωμάτια

κρύφτηκε η ψυχή

που ξέγραψες.

Μην φεύγεις μακριά μου,

θέλω να ’ρθεις κοντά μου

να ζεστάνεις την καρδιά μου.

Γυρνώ με τους αλήτες,

στο κρύο με ξενύχτες

και παγώνουν τα όνειρα μου.

Μην μένεις μακριά μου,

θέλω να ’ρθεις κοντά μου

να ραγίσει η μοναξιά μου.

Να είσαι στη σκοτεινιά μου

ο ήλιος και η φωτιά μου,

να ραγίσει η μοναξιά μου.

Μισή ζωή, έγινε στάχτη

δεν το είχα φανταστεί

πως θα ’φευγες.

Θα ζω κενή, σε ένα άδειο σώμα

σε μια φυλακή

που σφράγισες.

Μην φεύγεις μακριά μου,

θέλω να ’ρθεις κοντά μου

να ζεστάνεις την καρδιά μου.

Γυρνώ με τους αλήτες,

στο κρύο με ξενύχτες

και παγώνουν τα όνειρα μου.

Μην μένεις μακριά μου,

θέλω να ’ρθεις κοντά μου

να ραγίσει η μοναξιά μου.

Να είσαι στη σκοτεινιά μου

ο ήλιος και η φωτιά μου,

να ραγίσει η μοναξιά μου.

Μισή ζωή…