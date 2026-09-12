Το παγκόσμιο bestseller «20 Βήματα Μπροστά» του Χόρχε Μπουκάι μεταφέρεται στη σκηνή του Θεάτρου Τζένη Καρέζη, μέσα από μια σύγχρονη θεατρική προσέγγιση που συνδυάζει χιούμορ, συγκίνηση και τις μικρές αποφάσεις που συχνά αλλάζουν την πορεία της ζωής μας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ιωάννα Γεωργαντά και το θεατρικό κείμενο ο Παύλος Μητσόπουλος.

Τέσσερις άγνωστοι συναντιούνται στην αίθουσα αναμονής ενός αεροδρομίου, καθώς η τελευταία πτήση για Θεσσαλονίκη καθυστερεί. Ένα βιβλίο γίνεται η αφορμή για μια απρόσμενη συζήτηση και, όσο η αναχώρηση αναβάλλεται, οι ιστορίες του Μπουκάι αρχίζουν να συναντούν τις ζωές των τεσσάρων ανθρώπων.

Οι ήρωες συμφωνούν, διαφωνούν, συγκρούονται και σταδιακά μιλούν για όσα πραγματικά τους απασχολούν: τις επιλογές που ανέβαλαν, τις σχέσεις τους, την αποτυχία, τις δεύτερες αρχές και τον φόβο να αφήσουν κάτι πίσω. Η παράσταση δεν επιχειρεί να δώσει έτοιμες απαντήσεις, αλλά να φέρει στη σκηνή είκοσι ιστορίες ως αφορμές για προσωπική αναγνώριση και συζήτηση.

Πρωταγωνιστούν οι Στεφανία Ζώρα, Εύη Ντοβέλου, Βασίλης Παπαδόπουλος και Χρήστος Σταυρίδης.

Παραστάσεις: από 2 Οκτωβρίου 2026 έως 25 Οκτωβρίου 2026

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Ακαδημίας 3, Αθήνα

Εισιτήρια: από 18€

Προπώληση: more.com