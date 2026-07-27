Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης επιστρέφουν μαζί στη σκηνή και δίνουν ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό για δύο βραδιές, στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», στον Λόφο Φιλοπάππου.

Το «Λύκοι Λάιβ» εντάσσεται στο πρόγραμμα του Φ hill Sessions και φέρνει ξανά κοντά δύο δημιουργούς που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη μουσική σχέση, μακριά από εύκολες φόρμες και αναμενόμενες επιλογές.

Μια συνεργασία με τη δική της διαδρομή

Η κοινή ιστορία του Αγγελάκα και του Βελιώτη έχει αφήσει ήδη σημαντικό δισκογραφικό αποτύπωμα. Το 2005 κυκλοφόρησαν τις «Ανάσες των Λύκων», ακολούθησε το «Πότε θα φτάσουμε εδώ» το 2007, ενώ το 2019 επέστρεψαν με το διπλό άλμπουμ «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων».

Στην τελευταία αυτή δουλειά καταπιάστηκαν με 21 τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της ελληνικής μουσικής, περνώντας τα μέσα από το δικό τους φίλτρο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οι «Άνθρωποι Μονάχοι» αλλά και η «Μπασταρδοκρατία», σε εκδοχές αρκετά μακριά από τις αρχικές τους ηχογραφήσεις.

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης βρίσκεται και στον πυρήνα των ζωντανών εμφανίσεών τους. Οι ερμηνείες κρατούν συχνά μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ενώ φωνή, έγχορδα, ηλεκτρονικοί ήχοι και αυτοσχεδιαστικές παρεμβάσεις αλλάζουν τον χώρο γύρω από τα τραγούδια.

Στο «Λύκοι Λάιβ» του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» το βάρος πέφτει ακριβώς σε αυτή τη λιτή, αφηγηματική πλευρά της μουσικής τους: μια παράσταση που δεν στηρίζεται στην ένταση ενός συμβατικού συναυλιακού σόου, αλλά στην ακρόαση, στις σιωπές και στις απρόβλεπτες ηχητικές διαδρομές.

Μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Βελιώτη θα βρίσκεται στη σκηνή η Καλλιόπη Μητροπούλου στο βιολί, ενώ την επιμέλεια του ήχου αναλαμβάνει ο Κώστας Βάμβουκας.

Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

Άνοιγμα θυρών: 20:00

Έναρξη: 21:15

Θέατρο «Δόρα Στράτου» – Λόφος Φιλοπάππου

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€

Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ – περιορισμένος αριθμός

Ταμείο: 23€

Θέσεις χωρίς πλάτη: 20€ – περιορισμένος αριθμός

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