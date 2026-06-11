Η νέα τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Αλεξάνδρα Μπασπανέλου παρουσιάζει το πρώτο της single με τίτλο «Στα θερινά», το όποιο ανοίγει τον δρόμο για τον πρώτο της επερχόμενο προσωπικό δίσκο!

Είναι μουσικός από πάντα και οινολόγος μετά τα 18 της χρόνια. Κάπως έτσι ο παιδικός εαυτός της συνάντησε το άλλο του μισό, πράγμα που την οδήγησε να γράψει τα πρώτα της τραγούδια, μέσα από τα οποία χτίζει έναν προσωπικό μουσικό λόγο γεμάτο κινηματογραφικές εικόνες, μνήμες και καλοκαιρινές αποχρώσεις.

Το «Στα θερινά» γεννήθηκε όταν ήταν 24 χρονών, εκείνο το καλοκαίρι του πρώτου της τρύγου, όπου για πρώτη φορά βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη μήνα Αύγουστο, όταν όλοι έλειπαν. Εκείνα τα βράδια άρχισε να πηγαίνει είτε μόνη, είτε με παρέα σε θερινά σινεμά της πόλης — και ιδιαίτερα στο ιστορικό Απόλλων — παρατηρώντας εκείνους τους ανθρώπους που ήταν σαν εκείνη, στα θερινά σινεμά της καλοκαιρινής πόλης, μήνα Αύγουστο.

Έτσι έφτιαξε τη δική της καλοκαιρινή συντροφιά. Το κρασί, τα ποπ κορν και τα θερινά σινεμά της. Μέσα από αυτή την εμπειρία δημιούργησε ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό και φρεσκάδα, με swing επιρροές, αφιερωμένο στις μικρές καλοκαιρινές συνήθειες, στις παρέες της αυγουστιάτικης πόλης και στη θαλπωρή των θερινών σινεμά.

Μαζί με την κυκλοφορία του «Στα θερινά», δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Illustrator Blanca Negra ένα καλοκαιρινό artwork, εμπνευσμένο από τις εικόνες και την ατμόσφαιρα που γεννά το ίδιο το κομμάτι, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε μορφή T-shirt — για να το φοράμε όλοι μας εκείνα τα βράδια στα θερινά σινεμά της γειτονιάς.

Έπαιξαν οι μουσικοί Βασίλης Αντωνόπουλος (κιθάρα), Νικόλας Πλάτων (τρομπέτα), Μανώλης Τόμπρος (κρουστά) και Νίκος Ασημάκης (μπάσο).

Στα θερινά τα σινεμά

Εκεί που ο Αύγουστος ξυπνά

Έχει δύο τύπους σαν εμάς

Με εισιτήριο προσφοράς

Εχει δύο άλλους πάλι σαν εμάς

Στην πόλη ξέμειναν λόγω δουλειάς

Στα θερινά τα σινεμά

Εκεί που νιώθεις γειτονιά

Γίνεσαι φίλος και με τον παππού

Και μ’ενα σκύλο πού κ πού

Το ρίχνεις έξω δήθεν με κρασί

Δύο φίλοι μας εγώ κ εσύ

Στα θερινααα

Εκεί που οι έρωτες γίνονται εικόνα

Εκεί φωλιάζει η αγάπη του χειμώνα

Και κάθε Αύγουστο παίζει στα θερινά

Τα σινεμαααα

Ζεστά ποπ κορν και λεμονάδα πάντα κρύα

Και ένα μποέμ βιβλίο που έγινε ταινία

Μια τριλογία δίχως τέλος ξεκινά

Στα θερινά τα σινεμά

Εκεί το θέρος ξεκινά

Ενα ζευγάρι κάπου εκεί μπροστά

Που ζει τον έρωτα αγκαλιά

Και μια κυρία εκεί σε μια γωνιά

Τσάι ταινία συμπάθεια

Στα θερινααα…

Λίγα λόγια για την Αλεξάνδρα Μπασπανέλου

Η Αλεξάνδρα ξεκίνησε με σπουδές στην κλασική κιθάρα στα 9 της χρόνια και η μουσική της ανησυχία έφτασε ως το σαντούρι, το πιάνο και στη συνέχεια σήμερα στο βιολί, το μικρό απωθημένο της, γιατί τα όνειρα πρέπει να πραγματοποιούνται όπως λέει. Αυτό που πάντα τη συντρόφευε και αγαπούσε όσο τίποτα ήταν το τραγούδι, η εσωτερική της δύναμη. Είναι επίσης απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Βόλου, κατέχει πτυχίο στα Ανώτερα Θεωρητικά της Αρμονίας και συνεχίζει σήμερα τη μουσική της πορεία ως τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια.