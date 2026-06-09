Ο Αλέξης Ιατρίδης επιστρέφει δυναμικά με το νέο του single «Απ’ Τη Γη Μέχρι Τον Ουρανό», μια συναισθηματική και ατμοσφαιρική μουσική πρόταση που υπόσχεται να αγγίξει το κοινό από το πρώτο άκουσμα.

Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του ευαισθησία, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης καταθέτει ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, πάθος και αλήθεια, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αγάπη του για τη μουσική και την ανάγκη του να εκφράζει αυθεντικές ιστορίες μέσα από τα τραγούδια του.

Το «Απ’ Τη Γη Μέχρι Τον Ουρανό» μιλά για την αγάπη που ξεπερνά κάθε όριο, για τα όνειρα, τη δύναμη της ψυχής και τη βαθιά ανθρώπινη σύνδεση που μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα.

Μουσική, στίχους και σκηνοθεσία υπογράφει ο Τάκης Δαμάσχης, γνωστός από το αγαπημένο συγκρότημα C:Real, δημιουργώντας ένα σύγχρονο τραγούδι με έντονη μελωδικότητα, δυναμική παραγωγή και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Το «Απ’ Τη Γη Μέχρι Τον Ουρανό» αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές νέες κυκλοφορίες της περιόδου και έρχεται να αναδείξει ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό προφίλ του Αλέξη. Ένα τραγούδι που συνδυάζει σύγχρονο ήχο, συναίσθημα και μελωδία, με όλα τα στοιχεία που το καθιστούν ικανό να αγαπηθεί από το κοινό και να ακουστεί δυνατά αυτή τη σεζόν, αλλά και να μείνει.

Η νέα αυτή δουλειά σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία του καλλιτέχνη, ο οποίος συνεχίζει με συνέπεια, αφοσίωση και προσωπικό στίγμα να παρουσιάζει τραγούδια με ψυχή, ποιότητα και αυθεντικότητα.

Το νέο single «Απ’ Τη Γη Μέχρι Τον Ουρανό» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, ενώ το official video clip είναι διαθέσιμο στο YouTube.

Είσαι ότι φοβάμαι όσα θυμάμαι

Ότι είμαι εγώ

Είσαι ότι δεν είχα και όλα τα βρήκα

Και σ’ αγαπώ

Απ’ τη γη μέχρι τον ουρανό

Τώρα είμαστε ένα

Και δεν ζω ούτε ένα λεπτό

χωρίς εσένα

Απ’ τη γη μέχρι τον ουρανό

Η ζωή μου ζωή σου

Τα χαμένα μου τα σ’ αγαπώ

Ξαναβρήκα μαζί σου

Απ’ τη γη μέχρι τον ουρανό

Μείνε σκέψη μου γίνε

Όπως κι αν είμαι θα είμαι εδώ

Γίνε όσα δεν είμαι ότι μετράω

Ότι ζητώ