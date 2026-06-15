Το νέο EP των Amnesia Pills, με τίτλο “Necessary Scars”, είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, σηματοδοτώντας το επόμενο δισκογραφικό βήμα της αθηναϊκής αγγλόφωνης alternative μπάντας.

Η θερμή υποδοχή του κοινού αποτυπώνεται ήδη στο single “It Would Be a Shame”, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 200.000 προβολές στο YouTube, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της επιστροφής της μπάντας δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο άλμπουμ της “Ripples in a Linear World”.

Πρόσφατα, το συγκρότημα παρουσίασε ζωντανά το νέο EP στο Death Disco.

Μέσα από αυτή τη κυκλοφορία, το συγκρότημα χαρτογραφεί τη φθορά, την αδράνεια και τις εσωτερικές ρωγμές της σύγχρονης αστικής εμπειρίας, μέσα από έναν ήχο γνώριμα μελαγχολικό, κινηματογραφικό και εσωστρεφή, που αντανακλά το σήμερα. Ο τίτλος του EP, “Necessary Scars” (Απαραίτητες Πληγές), αποτυπώνει τη βαθύτερη φιλοσοφία της κυκλοφορίας όπου οι ματαιώσεις, οι αποτυχίες και οι συναισθηματικές «εγκαταλείψεις» δεν αντιμετωπίζονται ως τέλος, αλλά ως απαραίτητη αφετηρία για προσωπική εξέλιξη και κίνηση.

Τα κομμάτια του EP λειτουργούν ως καθρέφτης της σύγχρονης ψυχοσύνθεσης, άλλοτε αποκαλύπτοντας κρυμμένες σχισμές που συχνά παραμένουν αθέατες και άλλοτε παραμορφώνοντας την πραγματικότητα μέσα από την καθημερινή (ή μη) ενασχόληση με τις ανάγκες του εαυτού μας.

Το EP “Necessary Scars” περιλαμβάνει τέσσερα κομμάτια:

“It Would Be a Shame” (Focus Track)

“Music Is Enough”

“Peace”

“All This Time”

Line – up

Γιώργος Μπίλιος: φωνή

Σταύρος Πηλαδάκης: πλήκτρα

Κιάρα Σαφαρή: μπάσο

Κώστας Μιχαλός: κιθάρα

Στέφανος Ψαραδάκης: Τύμπανα