Ο Αριστοτέλης παρουσιάζει το νέο του single “Διάσπαση Προσοχής“. Ενεργητικό, ερωτικό και συγχρόνως σαρκαστικό με τον ήρωα να ζει μέσα στο χάος της “διάσπασης προσοχής” του αναζητώντας ένα “σημάδι ζωής”.

Mε ένα alternative pop ήχο που κουνάει, ο Αριστοτέλης εγκαινιάζει ένα νέο ύφος στα τραγούδια του.

Με την παραγωγή να περνάει απ’ τα χέρια του Κος Κ. αφήνοντας έντονα το στίγμα του μέσα από τον εναλλακτικό τρόπο παιξίματος του.

Ο ήρωας παίρνει σάρκα και οστά μέσα από το ευφάνταστο music video σε σκηνοθεσία του Γιάννου Παπαβασιλείου.

Στίχοι, Μουσική: Αριστοτέλης Αριστοτέλους

Τύμπανα: Πάνος Γεωργικόπουλος

Κιθάρα, Μπάσο, Φωνητικά, Κρουστά: Θοδωρής Κοντάκος

Φωνή, Πλήκτρα: Αριστοτέλης Αριστοτέλους

Ηχοληψία, Ενορχήστρωση, Μίξη, Παραγωγή: Κος Κ.

Mastering: Parwn