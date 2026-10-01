Τη δική του πρόταση για τη φετινή νυχτερινή διασκέδαση παρουσιάζει το Theama, καθώς από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υποδέχεται τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Χρήστο Μενιδιάτη και τον Παναγιώτη Μαύρο.

Η Μελίνα Ασλανίδου επιστρέφει στην Αθήνα και ετοιμάζεται να δώσει το δικό της μουσικό στίγμα στις βραδιές του Theama. Με ένα ρεπερτόριο γεμάτο γνωστά τραγούδια και με την ερμηνευτική ταυτότητα που την έχει καθιερώσει, η αγαπημένη τραγουδίστρια αναμένεται να χαρίσει στο κοινό ένα πρόγραμμα με έντονο συναίσθημα.

Από την άλλη, ο Χρήστος Μενιδιάτης φέρνει στη σκηνή τη δική του λαϊκή προσέγγιση. Πρόκειται για έναν από τους αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και μια παρουσία που έχει συνδεθεί με τις ζωντανές εμφανίσεις.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει ο Παναγιώτης Μαύρος. Ο καλλιτέχνης έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κερδίσει το δικό του κοινό, μέσα από τις εμφανίσεις του στα γλέντια του Αιγαίου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμη οι Εύα Μαντά, Μαρίλια και Χρήστος Χαραλαμπίδης.

Οι εμφανίσεις για το σχήμα Ασλανίδου – Μενιδιάτης – Μαύρος ξεκινούν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Theama Athens

Σίνα 7, Μαρούσι.

Κρατήσεις: Kratisinow.gr 211-7707570 και 6980699333