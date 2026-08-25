Ο Γιώργος Αβραμίδης συναντά την Ελευθερία Ντάνη στο νέο τραγούδι «Τροχιά», ένα ατμοσφαιρικό ντουέτο που αντλεί τις εικόνες του από τη Γη και το διάστημα για να μιλήσει για την απόσταση και την έλξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Αβραμίδης, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Νικόλας Πλάτων.

Ένας έρωτας ανάμεσα στη Γη και το διάστημα

Η «Τροχιά» ξεχωρίζει αρχικά για τον τρόπο με τον οποίο συνδέει το ερωτικό συναίσθημα με γεωγραφικές και αστρονομικές αναφορές. Ο Βερίγγειος Πορθμός, η Ιώ, οι δορυφόροι και η έρημος της Χιλής μετατρέπονται σε σημεία μιας μεγάλης διαδρομής προς το αγαπημένο πρόσωπο.

Η απόσταση δεν παρουσιάζεται ως οριστικός χωρισμός, αλλά ως μια διαρκής κίνηση. Δύο άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται μακριά, εξακολουθούν όμως να συνδέονται από μια δύναμη που τους κρατά στην ίδια νοητή τροχιά και διατηρεί ζωντανή την προσδοκία της συνάντησης.

Η εναλλαγή των φωνών του Γιώργου Αβραμίδη και της Ελευθερίας Ντάνη αποδίδει τις δύο πλευρές αυτής της σχέσης. Οι ερμηνείες τους δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρώνουν η μία την άλλη, ενισχύοντας την αίσθηση ενός διαλόγου που συνεχίζεται παρά την απόσταση.

Μια συνεργασία που είχε ήδη δοκιμαστεί στη σκηνή

Η «Τροχιά» δεν αποτελεί την πρώτη μουσική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών. Η Ελευθερία Ντάνη έχει συμμετάσχει στις πρόσφατες ζωντανές εμφανίσεις του Γιώργου Αβραμίδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι δυο τους έχουν παρουσιάσει μαζί και το τραγούδι «Γυαλί».

Η κοινή σκηνική τους παρουσία περνά πλέον και στη δισκογραφία, μέσα από ένα τραγούδι σχεδιασμένο εξαρχής ως ντουέτο.

Από την τζαζ και τον Γιάννη Αγγελάκα στη σύγχρονη τραγουδοποιία

Ο Γιώργος Αβραμίδης διαθέτει μια μακρά διαδρομή στην ελληνική μουσική. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε στα Γιαννιτσά και το 1998 έγινε μέλος της Ορχήστρας της ΕΡΤ Βορείου Ελλάδος. Συνεργάστηκε επίσης με την Όπερα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Το 2004 συμμετείχε στους Επισκέπτες του Γιάννη Αγγελάκα και στις ηχογραφήσεις του χρυσού άλμπουμ «Από δω και πάνω». Στην πορεία έγινε μέλος των ΕΚΜΕΚ και των Polkar, ενώ από το 2015 συμμετέχει και στο συγκρότημα Γιάννης Αγγελάκας 100°C.

Ως τρομπετίστας έχει λάβει μέρος σε περισσότερες από 100 δισκογραφικές δουλειές. Παράλληλα έχει αναπτύξει την προσωπική του πορεία ως συνθέτης και τραγουδοποιός, κυκλοφορώντας τα άλμπουμ «Protocol», «Voyager» και «Invented Memories», με έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην τζαζ, τη ροκ, την αυτοσχεδιαστική μουσική και τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία.

Η μουσική ταυτότητα της «Τροχιάς»

Η παραγωγή του Νικόλα Πλάτων συνδυάζει τα ακουστικά στοιχεία με το σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η ακουστική κιθάρα του Γιώργου Φανουράκη συναντά την ηλεκτρική κιθάρα, τα κρουστά, το programming και την τρομπέτα του Νικόλα Πλάτων, δημιουργώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι δύο φωνές.

Οι φωνές και η ακουστική κιθάρα ηχογραφήθηκαν από τον Γιάννη Μπέλλο, ενώ το εικαστικό της κυκλοφορίας δημιούργησε ο Ευάγγελος Ντάσιος.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Γιώργος Αβραμίδης, Ελευθερία Ντάνη

Στίχοι – μουσική: Γιώργος Αβραμίδης

Παραγωγή: Νικόλας Πλάτων

Ακουστική κιθάρα: Γιώργος Φανουράκης

Ηλεκτρική κιθάρα, κρουστά, programming, τρομπέτα: Νικόλας Πλάτων

Ηχογράφηση φωνών και ακουστικής κιθάρας: Γιάννης Μπέλλος

Artwork: Ευάγγελος Ντάσιος