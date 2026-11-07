Το δεύτερο τραγούδι του παρουσιάζει ο blacko, με τίτλο «Να μη γυρίσεις», συνεχίζοντας τη διαδρομή που ξεκίνησε με το ντεμπούτο single του «Να μου λες πως με αγαπάς».

Στο νέο του κομμάτι, ο blacko κινείται σε ένα προσωπικό και άμεσο στιχουργικό πεδίο, γύρω από μια αγάπη που άφησε πληγές και συναισθήματα που εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά. Στο κέντρο βρίσκεται η δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση που συνοψίζεται στον ίδιο τον τίτλο: «να μη γυρίσεις» και η ανάγκη να συνεχίσει κανείς μπροστά.

Ο ήχος του τραγουδιού παραμένει σκοτεινός και urban, με επιρροές από rap και indie κιθάρες, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη μέχρι τώρα μουσική ταυτότητα του blacko.

Το «Να μη γυρίσεις» ακολουθεί το «Να μου λες πως με αγαπάς», το πρώτο επίσημο δείγμα της δουλειάς του. Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως «urban καλλιτέχνης», συνδυάζοντας rap flows, έντονες rock επιρροές και μελωδικά pop στοιχεία. Η μουσική του δύσκολα περιορίζεται σε ένα μόνο είδος, με τις κιθάρες να έχουν έντονη παρουσία στην παραγωγή και τη συναισθηματική ένταση να αποτελεί σταθερό στοιχείο των τραγουδιών του.

Τους στίχους και τη μουσική του «Να μη γυρίσεις» υπογράφει ο ίδιος ο blacko. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Veiled, blacko, 5ouT και callmethemis, ενώ τη μίξη και το mastering έκανε ο beyond. Τη σκηνοθεσία του video υπογράφουν οι Mindfill & Kronik.

Το «Να μη γυρίσεις» και το «Να μου λες πως με αγαπάς» θα συμπεριληφθούν στο ντεμπούτο album του blacko, «Αναμμένα Τσιγάρα», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Thalassa Stereo, label της The Hubsters.