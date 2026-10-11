Η Charlotte Cardin κυκλοφόρησε το «Memories» σε δύο εκδοχές: μία εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και μία δίγλωσση, με τίτλο «Memories (Souvenirs)», όπου οι γαλλικοί στίχοι συναντούν το αγγλικό ρεφρέν. Οι δύο ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν μαζί στις 9 Οκτωβρίου ως single δύο κομματιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νύχτα που επιστρέφει επίμονα στη μνήμη. Δύο άνθρωποι χορεύουν μαζί, αλλά ο ένας φεύγει χωρίς να αποχαιρετήσει τον άλλον. Όσο η αφηγήτρια προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη, η ανάμνηση γίνεται λιγότερο καθαρή και περισσότερο οδυνηρή. Η Cardin κρατά την ίδια ιστορία στις δύο εκδοχές, αλλά αλλάζει τη γλώσσα με την οποία την πλησιάζει.

Μία ιστορία, δύο αφηγήσεις

Το «Memories» απευθύνεται εξ ολοκλήρου στο αγγλόφωνο κοινό της, ενώ στο «Memories (Souvenirs)» η Cardin ξεκινά στα γαλλικά και επιστρέφει στα αγγλικά στο ρεφρέν. Δεν πρόκειται για δύο διαφορετικά τραγούδια ούτε για νέο άλμπουμ: η ίδια κυκλοφορία περιλαμβάνει δύο εκδοχές της ίδιας σύνθεσης. Η δίγλωσση εκδοχή συνοδεύεται και από βίντεο.

Η νέα κυκλοφορία ακολουθεί τα «The Way We Touch» και «Take Me Back». Υπάρχουν αναφορές ότι η Cardin ετοιμάζει τον τρίτο της δίσκο, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένος τίτλος και ημερομηνία κυκλοφορίας. Προς το παρόν, οι δύο εκδοχές του «Memories» στέκονται ως ανεξάρτητες ολοκληρωμένες κυκλοφορίες.