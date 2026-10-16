Ο Χρήστος Βέργος ανεβαίνει στη σκηνή του Ίλιον Plus για να παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά τα τραγούδια από το νέο του album «Η μέρα που περίμενα», λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Το album, που είχαμε παρουσιάσει στο MusicCorner τον περασμένο Μάιο, κινείται στον χώρο της ελληνικής indie και alternative σκηνής. Τα τραγούδια του περιστρέφονται γύρω από εκείνη τη στιγμή πριν από μια αλλαγή, όταν όλα μοιάζουν ακόμη μετέωρα αλλά η μετακίνηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Η εμφάνιση στο Ίλιον Plus αποτελεί την πρώτη ζωντανή συνάντηση του δίσκου με το κοινό, με τον Χρήστο Βέργο να μεταφέρει στη σκηνή το υλικό του «Η μέρα που περίμενα».

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

Πόρτες: 20:00

Έναρξη: 21:00

Ίλιον Plus

Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34

Τιμές εισιτηρίων:

Early Bird: 11€

Προπώληση: 13€

Πόρτα: 15€

Προπώληση: more.com