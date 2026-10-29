Οι Chvrches κυκλοφόρησαν το «Overthinker», το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους «All The King’s Men». Μετά το κοινωνικό σχόλιο του «Roses», η Lauren Mayberry στρέφεται σε μια πιο προσωπική ιστορία: τη σχέση με έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι ταυτόχρονα στήριγμα και πηγή αναστάτωσης.

Η Mayberry περιγράφει το πρόσωπο του τραγουδιού ως «καταφύγιο και καταιγίδα». Το «Overthinker» κινείται γύρω από αυτή την αντίφαση, από την αγάπη και την οικειότητα έως τις σκέψεις που γεννά η δύσκολη πλευρά μιας οικογενειακής σχέσης. Η φωνή της βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς το τραγούδι αναπτύσσεται πάνω στον ηλεκτρονικό ήχο των Chvrches.

Μια εικόνα για όσα ανεβοκατεβαίνουν

Το τραγούδι συνοδεύεται από επίσημο lyric video, στο οποίο η Mayberry εμφανίζεται μπροστά σε μια φουσκωτή κατασκευή που χάνει και ξαναβρίσκει τον όγκο της. Είναι μια απλή οπτική ιδέα για τη συναισθηματική αστάθεια που περιγράφει το «Overthinker», χωρίς να παρουσιάζεται ως αφηγηματικό video clip.

Το «All The King’s Men» θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιανουαρίου 2027 από τη Futures. Θα είναι το πρώτο άλμπουμ του σκωτσέζικου συγκροτήματος μετά το «Screen Violence» του 2021. Η ημερομηνία και ο τίτλος του δίσκου έχουν πλέον ανακοινωθεί, συμπληρώνοντας την εικόνα της επιστροφής που είχαν ανοίξει οι Chvrches με το «Roses».