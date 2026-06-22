Ο D3lta παρουσιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο album της πορείας του, με τίτλο «Mad About It», δίνοντας συνέχεια σε μια δημιουργική διαδρομή που τον έχει ήδη φέρει στο προσκήνιο της ελληνικής και διεθνούς εναλλακτικής pop σκηνής.

Το album κυκλοφορεί από την Panik Records και περιλαμβάνει δέκα τραγούδια, τα οποία κινούνται ανάμεσα στην εναλλακτική pop, την indie rock ενέργεια και τις πιο ατμοσφαιρικές μελωδίες. Ανάμεσά τους βρίσκονται το ομότιτλο «Mad About It», αλλά και κομμάτια όπως τα «Lonely Together», «Blabbermouth», «Strange», «Minor Detail», «Animals», «Kids» και «Daydream».

Το «Mad About It» είναι ήδη γνωστό στο κοινό, καθώς ήταν το τραγούδι με το οποίο ο D3lta συμμετείχε στον ελληνικό τελικό για τη Eurovision, μέσα από το «Sing for Greece 2026». Με σύγχρονο ήχο, ένταση και συναισθηματικό φορτίο, το τραγούδι μιλά για την έλξη, την εμμονή, την ευαλωτότητα και εκείνη τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην επιθυμία και τη λογική.

Μαζί με την κυκλοφορία του album, ο D3lta παρουσιάζει και το music video του «Mad About It». Το clip γυρίστηκε στο Λονδίνο, σε σκηνοθεσία της Kassandra Powell, με μοντέρνα αισθητική και πιο underground ατμόσφαιρα, συνοδεύοντας οπτικά ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στο pop συναίσθημα και τη rock ένταση.

Με το «Mad About It», ο D3lta ανοίγει επίσημα το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της δισκογραφίας του, συγκεντρώνοντας τραγούδια που έχουν ήδη χτίσει το κοινό του, αλλά και νέο υλικό που δείχνει πιο ολοκληρωμένα την καλλιτεχνική του ταυτότητα.