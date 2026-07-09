Η Daphne Lawrence παρουσιάζει το νέο της single με τίτλο «Γύρνα», ένα τραγούδι που κινείται σε σύγχρονο pop ύφος και βάζει ξανά στο επίκεντρο το συναίσθημα, την ένταση και εκείνη τη στιγμή που μια σχέση αφήνει πίσω της λόγια που δεν ειπώθηκαν την ώρα που έπρεπε.

Με το «Γύρνα», η Daphne Lawrence υπογράφει η ίδια τη μουσική και τους στίχους, συνεχίζοντας να χτίζει με συνέπεια τη δική της προσωπική ταυτότητα στη νέα ελληνική pop σκηνή. Το τραγούδι μιλά για την ανάγκη της επιστροφής, για την επιθυμία να ξαναβρεθεί κάτι που χάθηκε, αλλά και για εκείνη τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη νοσταλγία και την παραδοχή.

Η παραγωγή του single φέρει την υπογραφή των Chico Beatz και Ripen, δύο δημιουργών με τους οποίους η Daphne Lawrence έχει συνεργαστεί ξανά, δίνοντας στο κομμάτι έναν ήχο άμεσο, μοντέρνο και ραδιοφωνικό, χωρίς να χάνει τον συναισθηματικό του πυρήνα.

Το «Γύρνα» έρχεται μετά το πρώτο προσωπικό album της Daphne Lawrence, “SOS”, μέσα από το οποίο η τραγουδίστρια και δημιουργός παρουσίασε πιο ολοκληρωμένα το μουσικό της πρόσωπο. Με τη νέα της κυκλοφορία, συνεχίζει σε μια διαδρομή όπου η pop αισθητική συναντά την προσωπική γραφή και την ανάγκη για τραγούδια που μιλούν απλά, αλλά ουσιαστικά, για όσα συμβαίνουν στις σχέσεις.

Η Daphne Lawrence έχει ήδη ξεχωρίσει τόσο ως ερμηνεύτρια όσο και ως δημιουργός, έχοντας βάλει την υπογραφή της σε τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό. Το «Γύρνα» προστίθεται τώρα στη δισκογραφία της ως μια ακόμη προσωπική κατάθεση, με καθαρό συναίσθημα και μελωδία που μένει.

Το νέο single «Γύρνα» κυκλοφορεί από τη Daphne Lawrence, υπό την αποκλειστική διανομή της Minos EMI / Universal Music.