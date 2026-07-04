Η Delta Goodrem παρουσιάζει το νέο της single «Hologram», την πρώτη της κυκλοφορία μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026, όπου εκπροσώπησε την Αυστραλία με το «Eclipse». Το τραγούδι αποτελεί ακόμη ένα δείγμα από το επερχόμενο album της, “Pure”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου.

Με το «Hologram», η Αυστραλή τραγουδίστρια συνεχίζει το νέο δισκογραφικό κεφάλαιο που άνοιξε μέσα από το «Eclipse», κρατώντας τον κινηματογραφικό pop χαρακτήρα, τις μεγάλες μελωδικές γραμμές και την έντονη ερμηνευτική της παρουσία. Το τραγούδι κινείται σε pop ύφος με δυναμική παραγωγή, δίνοντας χώρο τόσο στη φωνή της όσο και στη δραματικότητα που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της δουλειάς της.

Η Goodrem είχε βρεθεί φέτος στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, με το «Eclipse» να αποτελεί την αυστραλιανή συμμετοχή στον 70ό διαγωνισμό. Το τραγούδι γράφτηκε από την ίδια μαζί με τους Ferras Alqaisi, Jonas Myrin και Michael Fatkin, ομάδα που συνεργάζεται ξανά μαζί της και στο «Hologram».

Το νέο single έρχεται να αξιοποιήσει τη δυναμική της παρουσίας της στη Eurovision, όπου η Αυστραλία κατέκτησε την 4η θέση στον τελικό, σύμφωνα με τα διεθνή Eurovision μέσα.

Το επερχόμενο album “Pure” παρουσιάζεται ως μια πιο προσωπική και ώριμη δουλειά για την Delta Goodrem, με την ίδια να δείχνει διάθεση να συνδυάσει την pop ταυτότητά της με πιο συναισθηματικές και κινηματογραφικές στιγμές. Το «Hologram» λειτουργεί έτσι ως συνέχεια αλλά και ως νέα αφετηρία, επιβεβαιώνοντας ότι η καλλιτέχνιδα μπαίνει σε μια περίοδο αυξημένης εξωστρέφειας μετά την επιστροφή της στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Το «Hologram» κυκλοφορεί ήδη στις ψηφιακές πλατφόρμες.