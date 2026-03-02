Η Αυστραλία ανακοίνωσε επίσημα τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026, επιλέγοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης ποπ σκηνής: η Delta Goodrem θα ταξιδέψει στη Βιέννη με το τραγούδι «Eclipse».

Η επιλογή έγινε μέσω εσωτερικής διαδικασίας από τον αυστραλιανό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, επιβεβαιώνοντας τις έντονες φήμες των τελευταίων ημερών που ήθελαν τη χώρα να «χτυπά» δυνατά φέτος, επενδύοντας σε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό όνομα.

Η επιστροφή μιας σταρ

Η Delta Goodrem είναι από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της Αυστραλίας, με πολυπλατινένια άλμπουμ, διεθνή επιτυχία και πολυετή παρουσία στη μουσική βιομηχανία. Με φωνή που συνδυάζει ευαισθησία και δύναμη, έχει ταυτιστεί με μεγάλες μπαλάντες αλλά και δυναμικά pop κομμάτια.

Η συμμετοχή της στη Eurovision θεωρείται στρατηγική επιλογή, καθώς πρόκειται για καλλιτέχνιδα με εμπειρία σε μεγάλες σκηνές και τηλεοπτικά live, στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ της Αυστραλίας στον διαγωνισμό.

Το «Eclipse» είναι ένα δραματικό pop κομμάτι με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, που χτίζεται αργά και οδηγεί σε μια έντονη κορύφωση. Με θεματική που περιστρέφεται γύρω από το φως και το σκοτάδι, την απώλεια και την αναγέννηση, το τραγούδι αξιοποιεί τη φωνητική έκταση της Goodrem και αφήνει χώρο για εντυπωσιακό staging.

Η παραγωγή κινείται σε σύγχρονα ποπ μονοπάτια, με έμφαση στα έγχορδα και την ηλεκτρονική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια αίσθηση έντασης και συναισθηματικής κορύφωσης, στοιχεία που συχνά ευνοούνται από επιτροπές αλλά και τηλεθεατές.

Η Αυστραλία έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να διατηρήσει ανταγωνιστική παρουσία στη Eurovision, με σταθερές προκρίσεις και αξιοπρεπείς θέσεις στον τελικό. Με τη Delta Goodrem, η χώρα φαίνεται να στοχεύει ξεκάθαρα σε μια ακόμα δυνατή συμμετοχή.

