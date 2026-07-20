Το “Desmond Child Rocks The Parthenon – The Live Concert Album” κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου από τη DESTON/BMG, μεταφέροντας σε δίσκο τη μεγάλη μουσική συνάντηση του Ηρωδείου με τους Alice Cooper, Bonnie Tyler, The Rasmus, Σάκη Ρουβά και πολλούς ακόμη.

Τέσσερα χρόνια μετά τη μοναδική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές που έχουν φιλοξενηθεί κάτω από την Ακρόπολη αποκτά τη δική της δισκογραφική συνέχεια.

Στο album αποτυπώνεται η μεγάλη συναυλία της 27ης Ιουνίου 2022, κατά την οποία καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και μουσικούς κόσμους ενώθηκαν στη σκηνή του Ηρωδείου γύρω από τα τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης rock και pop μουσικής.

Το πρώτο δείγμα του άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο. Πρόκειται για το “I Was Made For Lovin’ You”, με τη συμμετοχή του Justin Benlolo, σε μία νέα ζωντανή εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας των KISS.

Ο άνθρωπος πίσω από τα τραγούδια

Το όνομα του Desmond Child μπορεί να μην εμφανίζεται πάντοτε με μεγάλα γράμματα στα εξώφυλλα των δίσκων, βρίσκεται όμως πίσω από ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών.

Από τα “Livin’ On A Prayer” και “You Give Love A Bad Name” των Bon Jovi μέχρι τα “I Was Made For Lovin’ You” των KISS, “Dude (Looks Like A Lady)” των Aerosmith, “Poison” του Alice Cooper, “I Hate Myself For Loving You” της Joan Jett και “Livin’ La Vida Loca” του Ricky Martin, η υπογραφή του διατρέχει έξι δεκαετίες μουσικής ιστορίας.

Το live album λειτουργεί έτσι σαν ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στον κατάλογό του. Δεν πρόκειται απλώς για μια συλλογή επιτυχιών, αλλά για τη συνάντηση των τραγουδιών με διαφορετικές φωνές, ενορχηστρώσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, μπροστά σε ένα από τα πιο επιβλητικά σκηνικά του κόσμου.

Μια διεθνής μουσική συνάντηση στο Ηρώδειο

Στο πλευρό του Desmond Child βρέθηκαν οι Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, The Rasmus, Kip Winger, Σάκης Ρουβάς, Chris Willis, Andreas Carlsson, Justin Benlolo, Tabitha Fair, Leo Dante και Γιώργος Λεμπέσης, μαζί με πολλούς ακόμη μουσικούς και ερμηνευτές.

Η Rita Wilson παρουσίασε το “Angel”, το τραγούδι που ο Child είχε συνυπογράψει με τον Steven Tyler για τους Aerosmith, ενώ ο Leo Dante ανέλαβε το “Crazy”.

Η Bonnie Tyler επέστρεψε σε τραγούδια που σημάδεψαν τη δική της πορεία, ερμηνεύοντας τα “If You Were A Woman (And I Was A Man)”, “Stronger Than A Man” και “Hide Your Heart”.

Οι The Rasmus έφεραν στη σκηνή του Ηρωδείου τα “Livin’ In A World Without You” και “Jezebel”, μαζί με το “Love Will Keep Us Alive”, ενώ ο Σάκης Ρουβάς παρουσίασε τις ελληνικές επιτυχίες «Όλα Καλά» και «Μια Ζωή Μαζί».

Από τις πιο δυνατές στιγμές της συναυλίας ήταν και η παρουσία του Alice Cooper, ο οποίος ερμήνευσε δύο από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της καριέρας του: το “Poison” και το “Bed Of Nails”.

Rock μουσική με φόντο την Ακρόπολη

Η συναυλία διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον συνθέτη Φοίβο και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Μουσείου Ακρόπολης.

Πέρα από τον εορτασμό της μουσικής διαδρομής του Desmond Child, η βραδιά είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, εκφράζοντας την υποστήριξή της στη διεθνή προσπάθεια για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα με την Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, τα τραγούδια απέκτησαν μια διαφορετική διάσταση. Οι μεγάλες rock μελωδίες, η κλασική ορχήστρα και οι φωνές των καλεσμένων συνδέθηκαν με τον φωτισμένο Ιερό Βράχο, δημιουργώντας μια εικόνα που δύσκολα θα μπορούσε να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο.

Η κορύφωση ήρθε με το “Livin’ On A Prayer”. Όλοι οι καλλιτέχνες επέστρεψαν στη σκηνή και ενώθηκαν γύρω από τον Desmond Child για μία μεγάλη συλλογική ερμηνεία του τραγουδιού που έγινε παγκόσμιος ύμνος μέσα από τους Bon Jovi.

Το “Desmond Child Rocks The Parthenon – The Live Concert Album” διατηρεί πλέον αυτή τη βραδιά ζωντανή: μια γιορτή τραγουδιών που πέρασαν από διαφορετικές εποχές, συγκροτήματα και ερμηνευτές, αλλά εξακολουθούν να ενώνουν το κοινό από τις πρώτες τους νότες.

Tracklist

I Was Made For Lovin’ You (Overture) / The Cup Of Life / Livin’ La Vida Loca / Shake Your Bon Bon / She Bangs Livin’ On A Prayer You Give Love A Bad Name (feat. Justin Benlolo) / Dude Looks Like A Lady (feat. Chris Willis) Angel (feat. Rita Wilson) Crazy (feat. Leo Dante) Born To Be My Baby (feat. George Lembesis) Livin’ In A World Without You (feat. The Rasmus) Jezebel (feat. The Rasmus) If You Were A Woman (And I Was A Man) (feat. Bonnie Tyler) Stronger Than A Man (feat. Bonnie Tyler) Hide Your Heart (feat. Bonnie Tyler) If I Had Only (feat. Chris Willis) Beautiful Now (feat. Justin Benlolo) I Hate Myself For Loving You (feat. Tabitha Fair) Waking Up In Vegas (feat. Andreas Carlsson) I Was Made For Lovin’ You (feat. Justin Benlolo) Kings & Queens (feat. Tabitha Fair) Ola Kala (feat. Sakis Rouvas) Mia Zoi Mazi (feat. Sakis Rouvas) Poison (feat. Alice Cooper) Bed Of Nails (feat. Alice Cooper) Love Will Keep Us Alive (feat. The Rasmus) I Am Made Of You (feat. Sakis Rouvas, Kip Winger, George Lembesis, Chris Willis, Andreas Carlsson & Justin Benlolo) Livin’ On A Prayer (feat. Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, The Rasmus, Sakis Rouvas, Kip Winger, George Lembesis, Leo Dante, Andreas Carlsson, Tabitha Fair, Sheryl Cooper, Chris Willis & Justin Benlolo) I Was Made For Lovin’ You (Reprise) (You Want To) Make A Memory