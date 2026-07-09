Η Bonnie Tyler, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της διεθνούς pop-rock σκηνής, έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 75 ετών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια της Ουαλής τραγουδίστριας ανακοίνωσε ότι η Bonnie Tyler πέθανε σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Τον Μάιο είχε υποβληθεί σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο, ενώ η κατάσταση της υγείας της είχε οδηγήσει στην ακύρωση και αναβολή προγραμματισμένων εμφανίσεών της.

Η Bonnie Tyler, γεννημένη ως Gaynor Hopkins στο Skewen της Ουαλίας, έγινε παγκοσμίως γνωστή χάρη στη χαρακτηριστική, βραχνή φωνή της, που τη βοήθησε να ξεχωρίσει από τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Το “It’s a Heartache” την έβαλε δυναμικά στον διεθνή χάρτη, όμως το “Total Eclipse of the Heart” του 1983 ήταν το τραγούδι που τη συνέδεσε για πάντα με μία από τις πιο δραματικές και επιβλητικές στιγμές της pop των ’80s.

Στην πορεία της γνώρισε επιτυχία και με τραγούδια όπως το “Holding Out for a Hero”, ενώ το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision με το “Believe in Me”. Παρέμεινε ενεργή για δεκαετίες, συνεχίζοντας να ηχογραφεί και να εμφανίζεται ζωντανά, διατηρώντας μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό που μεγάλωσε με τα τραγούδια της αλλά και με νεότερους ακροατές που την ανακάλυψαν μέσα από τις διαχρονικές της επιτυχίες.

Η είδηση του θανάτου της φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και τη μοναδική φωνή που έκανε κάθε ερμηνεία της αμέσως αναγνωρίσιμη. Μια φωνή τραχιά, δραματική, γεμάτη ένταση, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα…