Η κλασική ελληνική κωμωδία «Δίδυμος Μπελάς» του Δημήτρη Γιαννουκάκη ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκμήνη, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Η κωμωδία έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν σε διαφορετικές εκδοχές και επιστρέφει στη σκηνή με μια νέα θεατρική προσέγγιση, διατηρώντας τον βασικό μηχανισμό των παρεξηγήσεων και των συνεχών ανατροπών που χαρακτηρίζουν το έργο.

Η υπόθεση:

Ο Παρασκευάς είναι ένας σύζυγος που προσπαθεί να καλύψει τις ερωτικές του παρασπονδίες από τη γυναίκα του. Για να ξεφύγει από τις υποψίες της, ισχυρίζεται ότι έχει έναν δίδυμο αδελφό, τον Λέανδρο.

Το σχέδιό του, όμως, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα: ο Λέανδρος υπάρχει πραγματικά, αλλά δεν είναι δίδυμός του και δεν του μοιάζει καθόλου. Όταν η σύζυγος του Παρασκευά αντιλαμβάνεται την απάτη μέσα από κάποιες φωτογραφίες, αποφασίζει να πάρει την εκδίκησή της και από εκεί ξεκινά μια αλυσίδα από μπερδέματα, ψέματα και κωμικές καταστάσεις.

Το έργο είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία ήδη από τη δεκαετία του ’50, με πρωταγωνιστές τότε τον Βασίλη Λογοθετίδη, την Ίλια Λιβυκού και τη Σμάρω Στεφανίδου, και παραμένει ένα χαρακτηριστικό δείγμα ελληνικής κωμωδίας χαρακτήρων και παρεξηγήσεων.

Πρωταγωνιστούν: Ελένη Φιλίνη, Μάκης Πατέλης, Κώστας Ζέκος, Πέτρος Πέτρου, Καλή Δάβρη, Ζαχαρένια Σπήλιου, Περικλής Τσαμαντάνης.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Σκηνικά: Λαμπρινή Καρδαρά

Βεστιάριο: Κυριακή Γάσπαρη

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Κυριακή Γάσπαρη

Artwork: Λουκάς Μελάς

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Πρεμιέρα: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα στις 21:00

Διάρκεια: 1 ώρα και 45 λεπτά

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Μετρό: Κεραμεικός

Πληροφορίες & κρατήσεις: 697 607 9300

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 17€

Άνω των 65, άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ: 14€

Ομαδικά / Γκρουπ / Σύλλογοι: 12€

Προπώληση: Ticketmaster