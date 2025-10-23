O Δημήτρης Μπάκουλης, ο πιο διαδραστικός τραγουδοποιός της γενιάς του, έρχεται για μια σειρά εμφανίσεων στον Σταυρό του Νότου Club.

Τον γνωρίσαμε από την μεγάλη του επιτυχία και το πολύ-διασκευασμένο τραγούδι «Τα Κβάντα», αλλά και τραγούδια όπως «Επίλογος», «Κλώνος», «Φτάνει και περισσεύει», «Αύγουστος». Τα τραγούδια αυτά λειτούργησαν ως γέφυρες για να ταξιδέψουμε μαζικά στον κόσμο του τραγουδοποιού – ερμηνευτή Μπάκουλη, ο οποίος μετά την καλοκαιρινή του περιοδεία, έρχεται για να μας συγκινήσει με τις ερμηνείες του και να μας χαρίσει μοναδικές βραδιές πλημμυρισμένες με όμορφες μελωδίες και δυνατές μουσικές.

Συνοδεύουν:

Μιχάλης Ατσάλης: Τραγούδι, Κιθάρα

Ορφέας Σιέρρας: Τύμπανα

Βαγγέλης Καραπέτρος: Μπάσο

Συμμετέχει ο Βασίλης Προδρόμου

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δημήτρης Καρράς

Τετάρτες 5 & 19 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Club

Εισιτήρια: more.com