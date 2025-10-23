O Δημήτρης Μπάκουλης, ο πιο διαδραστικός τραγουδοποιός της γενιάς του, έρχεται για μια σειρά εμφανίσεων στον Σταυρό του Νότου Club.
Τον γνωρίσαμε από την μεγάλη του επιτυχία και το πολύ-διασκευασμένο τραγούδι «Τα Κβάντα», αλλά και τραγούδια όπως «Επίλογος», «Κλώνος», «Φτάνει και περισσεύει», «Αύγουστος». Τα τραγούδια αυτά λειτούργησαν ως γέφυρες για να ταξιδέψουμε μαζικά στον κόσμο του τραγουδοποιού – ερμηνευτή Μπάκουλη, ο οποίος μετά την καλοκαιρινή του περιοδεία, έρχεται για να μας συγκινήσει με τις ερμηνείες του και να μας χαρίσει μοναδικές βραδιές πλημμυρισμένες με όμορφες μελωδίες και δυνατές μουσικές.
Συνοδεύουν:
Μιχάλης Ατσάλης: Τραγούδι, Κιθάρα
Ορφέας Σιέρρας: Τύμπανα
Βαγγέλης Καραπέτρος: Μπάσο
Συμμετέχει ο Βασίλης Προδρόμου
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δημήτρης Καρράς
Τετάρτες 5 & 19 Νοεμβρίου
Ώρα έναρξης: 21:00
Σταυρός του Νότου Club
Εισιτήρια: more.com