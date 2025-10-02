Η Βιολέτα Ίκαρη και ο Δημήτρης Μπάκουλης το Σάββατο 18 Οκτωβρίου θα μας παρουσιάσουν ένα αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Η δυνατή χημεία των ερμηνευτών σε συνδυασμό με τον διαχρονικό λόγο του μεγάλου μας στιχουργού, συνθέτουν μια παράσταση πολιτιστικού χαρακτήρα με την ακολουθία των τραγουδιών να είναι το ένα καλύτερο από το άλλο.

Μία και μοναδική συναυλία με την συμμετοχή του προσωπικού φίλου του Άλκη Αλκαίου και ερμηνευτή Κώστα Θωμαΐδη.

Συμμετέχουν:

Άρης Κονιδάρης: Πιάνο

Ορφέας Σιέρρας: Τύμπανα

Μιχάλης Ατσάλης: Ηλεκτρική Κιθάρα

Γιώργος Καλογερόπουλος: Μπάσο

Βασίλης Φαλάρας: Ηχοληψία

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δημήτρης Καρράς

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Εισιτήρια:15 ευρώ

Προπώληση: more.com