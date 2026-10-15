Ο Δημήτρης Υφαντής παρουσιάζει στο Stage 7 στο Μεταξουργείο, τη μουσική παράσταση «Στοιχειά και Στίχοι – Η φύση ως συνοδοιπόρος στην ανθρώπινη ιστορία που μεταμορφώνεται σε θρύλο και κατόπιν σε τραγούδι στην Ήπειρο». Μια σύγχρονη μουσική αφήγηση που συνδέει την ηπειρώτικη παράδοση με τη σημερινή μουσική σκηνή.

Με αφετηρία τους θρύλους, τις ιστορίες και τα τραγούδια της Ηπείρου, η παράσταση αναζητά τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τον τόπο. Ιστορίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά, έγιναν μνήμη, θρύλος και τελικά τραγούδι, ζωντανεύουν μέσα από μια διαφορετική μουσική προσέγγιση.

Ο Δημήτρης Υφαντής, μαζί με τους συνεργάτες του, δημιουργεί ένα ζωντανό μουσικό περιβάλλον, όπου φωνές, λαούτο, κρουστά και πρωτότυπα μουσικά ηχοτοπία συναντούν τον ήχο και την αισθητική της ηπειρώτικης παράδοσης. Η παράσταση κινείται ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο, διατηρώντας στον πυρήνα της το ηπειρώτικο τραγούδι και τη δύναμη της προφορικής μουσικής παράδοσης.

Ξεχωριστό στοιχείο της παράστασης αποτελεί η ενεργή συμμετοχή του κοινού, καθώς σε επιλεγμένες στιγμές το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε μέρος της μουσικής εμπειρίας, δημιουργώντας μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στους μουσικούς και τους θεατές.

Η παράσταση αποτελεί τη συνέχεια της παραγωγής «Ηπείρου μέλος και μέλλον», που παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πρέβεζας και στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στην Αθήνα, φέρνοντας την ηπειρώτικη μουσική παράδοση σε μεγάλες σκηνές και χώρους πολιτισμού. Η φετινή καλλιτεχνική πρόταση του Δημήτρη Υφαντή επιλέχθηκε και στηρίχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζοντας μια προσπάθεια ανανέωσης του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται και επικοινωνείται η μουσική παράδοση της Ηπείρου.

Το «Στοιχειά και Στίχοι» είναι μια παράσταση για τη μνήμη, τον τόπο και τη μουσική. Μια μουσική διαδρομή από τους παλιούς θρύλους και τα ηπειρώτικα τραγούδια μέχρι τη σύγχρονη σκηνή, με τον Δημήτρη Υφαντή να δίνει τον δικό του ήχο σε μια παράδοση που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Percussion, programming, loops: Πάνος Παπακώστας

Παρασκευή 6 και 13 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Stage 7

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (πλησίον σταθμού Μετρό)

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 6983966234

Τιμή εισόδου: 15 €

Προπώληση εισιτηρίων: more.com