Οι Editors κυκλοφόρησαν το όγδοο άλμπουμ τους, Surface, Echo & Sound, τέσσερα χρόνια μετά το EBM. Τα έντεκα τραγούδια του γεννήθηκαν από μια αλλαγή στον τρόπο δουλειάς τους: τα μέλη συγκεντρώθηκαν ξανά στον ίδιο χώρο για να παίξουν και να διαμορφώσουν μαζί το υλικό, δίνοντας περισσότερο χώρο στις κιθάρες, στο μπάσο και στα φυσικά τύμπανα.

Η αλλαγή ακολούθησε μια περίοδο κατά την οποία οι Editors είχαν δουλέψει εκτενώς με ηλεκτρονικούς ήχους και προγραμματισμένους ρυθμούς. Ο Tom Smith έφερε στις νέες πρόβες συνθέσεις σε λιτή μορφή, αρκετές από τις οποίες υπήρχαν ήδη για καιρό. Από εκεί και πέρα, τα τραγούδια εξελίχθηκαν μέσα από το παίξιμο όλης της μπάντας.

Ένα παλιό τραγούδι βρίσκει τη θέση του

Ανάμεσα στα κομμάτια του δίσκου είναι και το «Much Love». Ο Smith αποκάλυψε ότι το είχε γράψει λίγο μετά το τρίτο άλμπουμ των Editors, In This Light and on This Evening, σε μια δύσκολη περίοδο για το συγκρότημα. Το είχαν δοκιμάσει στις πρόβες πριν από τον επόμενο δίσκο, αλλά δεν το ηχογράφησαν. Το όνομά του συνέχισε να εμφανίζεται στις λίστες υποψήφιων τραγουδιών για κάθε άλμπουμ που ακολούθησε, χωρίς να βρίσκει τη σωστή μορφή.

Αυτή τη φορά, όταν το ξαναέπαιξαν μαζί, ένιωσαν ότι λειτουργούσε. «Τα τραγούδια δεν χαλάνε», λέει ο Smith. Μερικές φορές περιμένουν τη στιγμή που θα ζωντανέψουν. Η ιστορία του «Much Love» δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση στο νέο άλμπουμ: δίπλα σε πρόσφατες συνθέσεις ακούγεται και μια ιδέα που συνόδευε τους Editors για περισσότερο από μία δεκαετία.

Έντεκα τραγούδια γύρω από την ανθρώπινη επαφή

Ο δίσκος ανοίγει με το λιτό ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ο Smith έγραψε ειδικά ως εισαγωγή. Περιλαμβάνει επίσης τα ήδη γνωστά «Call It In», «The Rush» και «Seriously», μαζί με τραγούδια όπως τα «Rescue», «Happiness» και «Butterfly Wings». Την παραγωγή ανέλαβαν ο κιθαρίστας Justin Lockey και το συγκρότημα.

Μιλώντας για όσα συνδέουν τις συνθέσεις, ο Smith αναφέρθηκε στον φόβο και στην ανακούφιση που μπορεί να προσφέρει η παρουσία των φίλων και των αγαπημένων μας ανθρώπων. Αυτή η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή διατρέχει το Surface, Echo & Sound: έναν δίσκο στον οποίο οι Editors επέστρεψαν πρώτα στην κοινή τους πρόβα και από εκεί έφτασαν ξανά στο στούντιο.