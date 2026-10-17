Η Ellize κυκλοφορεί τα «Μυστικά», ένα νέο single με pop ήχο και στοιχεία R&B, που έχει ως θέμα την έλξη. Η ίδια υπογράφει τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού.

Η νέα κυκλοφορία ακολουθεί μια δραστήρια χρονιά για την τραγουδίστρια. Το καλοκαίρι συνεργάστηκε με τους Arcade στο «Paraiso», ενώ συμμετείχε μαζί με την Τάμτα στο «IN BERLIN», συνυπογράφοντας τους στίχους του. Στα «Μυστικά» παρουσιάζει ξανά ένα τραγούδι που έχει γράψει η ίδια, τόσο ως προς τη μουσική όσο και ως προς τους στίχους.

Η Ellize, κατά κόσμον Ελένη Λάζου, γεννήθηκε στη Γερμανία και μεγάλωσε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Σε προσωπικό της κείμενο έχει περιγράψει πώς βρέθηκε στη σχολική μπάντα όταν η οικογένειά της επέστρεψε στη Γερμανία και πώς άρχισε αργότερα να γράφει τραγούδια. Το 2020 ήρθε μόνη της στην Ελλάδα για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική.

Μαζί με το single κυκλοφόρησε και music video σε σκηνοθεσία της Μαρίας Κουτρουμπή. Η Ellize πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο με έμφαση στο performance και με pop αισθητική επηρεασμένη από τη μόδα.

Το single κυκλοφορεί από την Utopia Records και την Panik Records.

Σου αρέσει όταν γίνομαι ένα με το beat

Κοίτα πως το σώμα μου κουνάω δες πως το κάνω

Απολαμβάνω όταν με κοιτάει σαν freak

Baby θέλω την αντοχή σου να τεστάρω

Κράτα το τέμπο κάνε ό,τι θέλω

Πιάνω τα BPM σου όταν σου χορεύω

Θέλω να παίξω να σε τρελαίνω

Άνοιξε το μικρόφωνο είμαι έτοιμη για record

Πήγε ήδη τρεις παρά και το σώμα μου ζητάει συντροφιά πες τι σκέφτεσαι δε μου

μιλάς με τα μάτια σου μου λένε πολλά έχει πάει ήδη αργά ας το κάνουμε για μία

φορά θα είναι ένα λάθος μίας βραδιάς μεταξύ μας θα έχουμε μυστικά

Έλα να με βρεις έλα να μου πεις ξέρω πως για σένα είμαι η μοναδική είμαι μόνη

θέλεις τη στιγμή να τη ζήσεις πάλι απ’ την αρχή σε repeat

Μέτρα το τέμπο πως ανασαίνω για σένα τέλειο για μένα απλά ένα demo

Κλείσε το session μου παίρνει seconds δώσε μου δύο bars κι είμαι έτοιμη για ρεκόρ