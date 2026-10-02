Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη, «Ενοικιάζεται», έρχεται στο Θέατρο Μικρό Χορν σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, συνδέοντας μια ιστορία χωρισμού με μια από τις πιο πιεστικές πραγματικότητες της εποχής: τη στεγαστική κρίση.

Στο κέντρο της ρομαντικής κωμωδίας βρίσκονται η Μαρία και ο Παναγιώτης. Κάποτε ερωτεύτηκαν, αποφάσισαν να συγκατοικήσουν και άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι που θα στέγαζε την κοινή τους ζωή. Εκείνη ήθελε ένα ανακαινισμένο διαμέρισμα, ακόμη κι αν δεν ήταν όμορφο. Εκείνος ονειρευόταν κάτι πιο κοντά στην αισθητική του Μπάουχαους. Τελικά, βρήκαν ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, κοντά στο σημείο όπου συνήθιζαν να τρώνε σουβλάκια, υπέγραψαν συμβόλαιο τριετίας, μετακόμισαν και αγόρασαν καναπέ.

Ένας χωρισμός με ημερομηνία λήξης …και συμβολαίου

Η σχέση τους συνεχίστηκε, όπως και η μίσθωση. Το αρχικό συμβόλαιο έγινε 3+1, όμως στα τριάμισι χρόνια, μέσα στο χολ του σπιτιού, η κοινή τους ζωή έφτασε στο τέλος της. Μέσα σε λίγες ώρες λέγονται βαριές κουβέντες, πέφτουν δάκρυα, επιστρέφουν για λίγο η τρυφερότητα και το χιούμορ, παραγγέλνουν σουβλάκια, κάνουν γενική, μοντάρουν κούτες, γεμίζουν βαλίτσες, αφήνουν πίσω αντικείμενα και οργανώνουν τη μετακόμιση.

Και ύστερα χωρίζουν. Μόνο που ο χωρισμός δεν τελειώνει με μια πόρτα που κλείνει: τώρα πρέπει και οι δύο να ξαναβρούν σπίτι. Έτσι ξεκινούν μια νέα διαδρομή στους δρόμους της πόλης, αναζητώντας τις αγγελίες με τη λέξη «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ».

Η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θανάσης Ζερίτης συναντιούνται ξανά μετά την «αθανασία», τις «Σπυριδούλες», την «Κακούργα Πεθερά» και τους «Αριστερόχειρες», αυτή τη φορά με μια παράσταση για τα νοικιασμένα σπίτια που φιλοξενούν σχέσεις, σχέδια και έρωτες με τη δική τους …ημερομηνία λήξης.

Συγγραφέας: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά / Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου

Μουσική επιμέλεια / Σύνθεση: Μίλτος Κεχαγιάς

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου

Φωτογραφίες & trailer παράστασης: Έφη Καρανικόλα

Παίζουν: Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου

Πρεμιέρα: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Σάββατο: 18:00

Κυριακή: 20:00

Δευτέρα: 20:00

Τρίτη: 20:00

Θέατρο Μικρό Χορν

Αμερικής 10, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1: 25€

VIP2: 20€

Πλατεία + Θεωρεία: 18€

Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ χωρίς αμαξίδιο: 16€

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 16€

Προπώληση: more.com

Τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365

Ταμείο Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα

Ομαδικές κρατήσεις: 211 1026277, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00–19:00