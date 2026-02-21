Η διοργανώτρια Αυστρία έδωσε επιτέλους το δικό της “σήμα”: ο Cosmó κέρδισε το «Vienna Calling – Wer singt für Österreich?» και θα εμφανιστεί στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη με το τραγούδι «Tanzschein».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Eurovision, ο νικητής προέκυψε από 50% κοινό + 50% επιτροπή (με επιτροπή δεκάδων ειδικών), με το «Tanzschein» να παίρνει πολύ δυνατή ώθηση από το κοινό και υψηλή βαθμολογία από την επιτροπή, ώστε να “κλειδώσει” την πρωτιά.

Το “Vienna Calling – Wer singt für Österreich?” είναι η φετινή αυστριακή προεπιλογή που έστησε ο ORF. Το ενδιαφέρον είναι ότι το φορμάτ έχει σχεδιαστεί “στα μέτρα” της Eurovision: παρουσιάζονται τα τραγούδια και ακολουθεί διαδικασία ψηφοφορίας, με ξεκάθαρη κατανομή βαρών ανάμεσα σε κοινό και επιτροπή.

Για το «Tanzschein» και το ύφος του

Ο Cosmó περιγράφει το «Tanzschein» ως τραγούδι που ξεκινά από μια προσωπική εμπειρία: την αίσθηση ενός κλαμπ όπου “κανείς δεν χορεύει” και την ιδέα ότι μπαίνεις μόνο αν έχεις …“πάσο χορού”. Με άλλα λόγια, το κομμάτι χτίζεται πάνω σε μια εύστοχη εικόνα που μπορεί να μεταφραστεί σκηνικά.

Κριτικά (σε πρώτη ανάγνωση): το «Tanzschein» δείχνει να έχει ρυθμικό πυρήνα και “σφραγίδα” χαρακτήρα, κάτι που για διοργανώτρια χώρα είναι σημαντικό. Το μεγάλο στοίχημα εδώ θα είναι η σκηνική ιδέα: αν αποτυπώσει ξεκάθαρα τη “νύχτα/κλαμπ” αίσθηση χωρίς να γίνει απλώς διακοσμητική, μπορεί να γράψει πολύ καλά τηλεοπτικά.

