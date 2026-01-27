Μολδαβία Eurovision 2026: ο Satoshi είναι ο καλλιτέχνης που θα σηκώσει φέτος τη σημαία της χώρας στη Βιέννη, μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό της TeleRadio-Moldova (TRM) με το τραγούδι «Viva, Moldova!».

Η επιλογή του ήρθε στις 17 Ιανουαρίου 2026, σε μια βραδιά που είχε και τον συμβολισμό της “επιστροφής” της Μολδαβίας στο προσκήνιο της Eurovision, αλλά και τον χαρακτήρα μιας παραγωγής που η ίδια η χώρα αντιμετώπισε ως μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός.

Ο εθνικός τελικός (Finala/Selecția Națională) είχε 16 φιναλίστ, ενώ ο νικητής προέκυψε από μικτό σύστημα ψηφοφορίας: συνδυασμό εθνικής επιτροπής, διεθνούς επιτροπής και ψήφου του κοινού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Moldova 1 (TRM), ο Satoshi κατέκτησε την κορυφή παίρνοντας το μέγιστο σκορ τόσο από τις επιτροπές όσο και από το κοινό, ένα στοιχείο που, στην πράξη, “γράφει” ως νίκη με καθαρό προβάδισμα και όχι ως αποτέλεσμα οριακής ισορροπίας.

Ποιος είναι ο Satoshi

Ο Satoshi είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Vlad Sabajuc, με τη Moldova 1 να τον παρουσιάζει ως μια φωνή της νεότερης γενιάς στη χώρα, με διαδρομή που μέσα σε λίγα χρόνια τον έφερε στο επίκεντρο της σύγχρονης μολδαβικής σκηνής.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη, μίλησε για την ευθύνη της εκπροσώπησης και για το ότι η Μολδαβία “έχει κάτι να προσφέρει στον κόσμο”, δίνοντας από νωρίς το πλαίσιο με το οποίο θέλει να πάει στη Βιέννη: ως συμμετοχή με ταυτότητα και αυτοπεποίθηση.

Το «Viva, Moldova!» ως τραγούδι: γιατί ξεχωρίζει

Εδώ είναι που η φετινή συμμετοχή της Μολδαβίας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το «Viva, Moldova!» δεν “κάθεται” σε μία μόνο ταμπέλα: σε επίπεδο ύφους έχει περιγραφεί ως κομμάτι που παντρεύει rock’n’roll ενέργεια, rap στοιχεία και έντονο ρυθμό, με μια πιο “πανηγυρική”/συνθηματική διάθεση που λειτουργεί σαν εθνικό κάλεσμα.

Το τραγούδι κινείται σε anthem ύφος με alternative / rap rock στοιχεία, κάτι που εξηγεί γιατί ακούγεται ταυτόχρονα “σκληρό” και σύγχρονο, χωρίς να χάνει την pop αμεσότητα που χρειάζεται η Eurovision.

Με απλά λόγια: η Μολδαβία στέλνει ένα τραγούδι που προσπαθεί να κερδίσει στην πρώτη ακρόαση (με ρεφρέν-σύνθημα) αλλά και να κρατήσει ενδιαφέρον μέσα στο τρίλεπτο (με εναλλαγές, ρυθμικά ξεσπάσματα και “αγωνιστικό” attitude).

Η Μολδαβία έχει χτίσει, ιστορικά, ένα προφίλ χώρας που συχνά ποντάρει σε “πακέτα” με έντονη σκηνική υπόσχεση. Και το «Viva, Moldova!» μοιάζει να πατάει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία.

