Ο Άγιος Μαρίνος ανακοίνωσε τη συμμετοχή του για τη Eurovision με τη γνώριμη στο κοινό του θεσμού Senhit να επιστρέφει στον διαγωνισμό με το τραγούδι «Superstar».

Η επιλογή προέκυψε μέσα από τη διαδικασία του San Marino Song Contest, που διοργανώνεται από τη δημόσια τηλεόραση San Marino RTV για την επιλογή της συμμετοχής της χώρας.

Η Senhit είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτέχνιδες που έχουν εκπροσωπήσει τον Άγιο Μαρίνο στη Eurovision. Έχει ήδη συμμετάσχει στον διαγωνισμό το 2011 και το 2021, ενώ η εμφάνισή της το 2021 με το τραγούδι «Adrenalina» -μαζί με τον Flo Rida- χάρισε στη χώρα ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της.

Η επιστροφή της για το 2026 σηματοδοτεί μια ακόμη προσπάθεια του μικρού κρατιδίου να ξεχωρίσει στη σκηνή του διαγωνισμού.

Το τραγούδι «Superstar» παρουσιάστηκε ως η φετινή συμμετοχή του Αγίου Μαρίνου και αποτελεί συνεργασία με τον Boy George, έναν από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της βρετανικής ποπ σκηνής.

Η συνεργασία αυτή έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των φίλων της Eurovision, καθώς πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές διεθνείς παρουσίες που έχουν συνδεθεί με συμμετοχή του Αγίου Μαρίνου στον διαγωνισμό.

Ο Άγιος Μαρίνος συνεχίζει να επενδύει σε εντυπωσιακές και συζητημένες συμμετοχές, επιδιώκοντας μια ακόμη πρόκριση στον τελικό της Eurovision. Με την επιστροφή της Senhit και τη συνεργασία με τον Boy George, η χώρα ελπίζει να προσελκύσει την προσοχή τόσο του κοινού όσο και των επιτροπών.

Η φετινή συμμετοχή θα διεκδικήσει την πρόκριση για τον τελικό, μέσα από τον 2ο ημιτελικό στις 14 Μαΐου 2026.

Για να έχετε την εικόνα της χρονιάς “με μια ματιά”, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις σε μία σελίδα: συμμετοχές ανά χώρα, εθνικοί τελικοί, ημερομηνίες και νέα.

https://musiccorner.gr/eurovision-2026-symmetoches-tragoydia-imerominies-nea/