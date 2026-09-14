Η Εβίτα Λάρκου παρουσιάζει το νέο της single «Αυγουστιάτικος βοριάς», ένα δυναμικό synth-pop τραγούδι με electro-pop επιρροές, νοσταλγική μελωδία και ανεβασμένο ρυθμό. Η παραγωγή του αντλεί στοιχεία από τον χαρακτηριστικό ήχο της δεκαετίας του ’80, μεταφέροντάς τον σε ένα σύγχρονο pop περιβάλλον.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η ίδια η ερμηνεύτρια. Το τραγούδι αφηγείται μια καλοκαιρινή ιστορία αγάπης που ξεκινά με ανεμελιά και έντονα συναισθήματα, αλλά δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελαν οι δύο πρωταγωνιστές της.

Την παραγωγή ανέλαβαν οι Adams και Kest, ενώ η ηχογράφηση και η ολοκλήρωση του «Αυγουστιάτικου βοριά» πραγματοποιήθηκαν στο Destiny Studio στην Αθήνα.

Το νέο single της Εβίτας Λάρκου είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.